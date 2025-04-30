「靈媒與她們的產地」屏東開展 39名靈媒現身分享

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）古老靈媒文化面臨傳承斷層，屏東縣政府辦理「靈媒與她們的產地：屏東縣靈媒文化特展」，期盼喚起大眾對原住民族文化價值重視與認識；今天屏菸開展，39名靈媒現身分享。

特展即日起展出至10月26日，今天在屏菸1936文化基地原民館開展，佳義國小歌謠隊演唱改編自古謠曲目，悠揚歌聲在空氣中迴盪，39名靈媒齊聚一堂，以莊嚴神聖生煙祈福儀式為展覽揭開序幕。現年84歲靈媒張順枝與36歲新生代排灣族靈媒胡雅雯，共同分享心路歷程與信念。

張順枝25歲起擔任靈媒，至今已走過近60個年頭。她表示，祖靈想要幫助所有人，所以一直很認真在做，也因此身體都非常健康，感謝屏東縣長周春米促成，讓這次展覽能夠與眾多靈媒齊聚一堂，也鼓勵現場靈媒持續努力、守護族人。

胡雅雯表示，靈媒角色不僅是連結，更是一座橋梁，此次展覽不只是作品呈現，更像是重新連結與對話的開始，期盼透過展覽讓社會能更理解及尊重靈媒，也能讓更多人有機會跨越誤解與距離，重新認識這項神聖、艱辛的工作。

周春米表示，屏東縣內年紀最長靈媒已高齡96歲，各部落長期以來培育並傳承珍貴靈媒文化，此次邀請來義、春日、牡丹、獅子及滿州等5鄉鎮靈媒一同到場共襄盛舉，期盼屏東靈媒文化能夠持續傳承下去。

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周春米指出，成為靈媒過程極為不易，靈媒不只是族人與祖靈之間橋梁，更是天地萬物之間對話者，靈媒是部落中不可或缺重要守護者，期待透過特展，讓更多人認識靈媒文化深厚價值，邀請大家走進靈媒世界，感受神聖文化力量。

屏東縣政府原民處新聞稿表示，在多數原住民族世界觀裡，萬物皆有靈，山林間棲息著自然靈與動物靈，駐守部落的祖靈時刻守護子孫，然而串起族人與萬靈之間重要橋梁，由靈媒擔綱。她們不僅是溝通兩界的媒介、部落文化中備受敬重存在之一，更承載族人與諸神靈信任與重託，守護人與靈之間和諧與連結。（編輯：郭諭儒）1140430