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台灣原住民文化展捷克揭幕 展現山海智慧感動來賓

2025/4/16 07:53
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（中央社記者劉郁葶布拉格16日專電）國立台灣博物館與捷克國家技術博物館合作舉辦的「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」特展，15日於捷克布拉格開幕，讓捷克觀眾深入認識台灣原住民族文化。

展覽聚焦在台灣原住民族的山林與海洋文化，亮點包括由達悟族作家夏曼．藍波安團隊手工打造的拼板舟，以及鄒族獵人安孝明搭建的傳統獵寮，展現原住民族的生活智慧與技藝。

特展開幕式15日晚間在捷克國家技術博物館舉行，現場貴賓雲集，包括捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、總統府文化暨節目主任沃爾夫（Veronika Wolf）、科技次長哈利科娃（Jana Havlíková）、農業部次長斯克日萬內克（Miroslav Skřivánek）、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）等人出席。

台博館館長陳登欽、夏曼．藍波安、安孝明與策展團隊均親赴布拉格，見證展覽成果。

為展現對雙邊友誼與文化合作的支持，捷克國家技術博物館總館長克桑德勒（Karel Ksandr）特別邀請台灣文化部長李遠與外交部長林佳龍錄影致詞，介紹台灣原住民族文化的多樣性與深度，期盼「2025歐洲台灣文化年」的盛會下，透過文化外交深化台捷連結。

李遠特別提到「這個展覽是認識台灣的第一步，看完保證下一步就是訂機票飛來台灣，親眼看看我們美麗的國家」；外交部長林佳龍也指出，期待藉由多樣的文化活動，「讓世界認識台灣、理解台灣、愛上台灣」。

開幕式上，夏曼．藍波安與安孝明依循台灣原住民族傳統儀式，為拼板舟與展覽進行祈福，並吟唱達悟族與鄒族古謠，以族語及旋律傳遞來自太平洋島國的文化記憶與精神力量，令現場賓客深受感動。

在百餘位來賓見證下，陳登欽將拼板舟正式移交予捷克國家技術博物館典藏，為台捷文化交流再創里程碑。

德拉霍斯致詞時表示，回顧去年在台灣辦的2場捷克相關展覽，強調台捷友誼建立在對彼此文化根源的認識與尊重，相信這次特展一定能感動捷克觀眾。

克桑德勒感謝台博館捐贈拼板舟，特別引用夏曼．藍波安作品「天空的眼睛」片段，強調這項藏品對捷克國家技術博物館的重大意義。

陳登欽表示，希望觀眾能透過原住民族視角，成為一日「獵人」與「海人」，感受台灣這座島嶼所承載的文化深度與生命力量，並期待展覽成為台捷文化交流新起點。

駐捷克代表柯良叡指出，本次展覽是兩館於2022年簽署合作備忘錄後的重要成果，讓捷克民眾透過展覽認識台灣原住民族多元豐富的文化樣貌。

「獵人之徑．海人之道」特展在文化部支持下，由台博館與台灣原住民族獵人與海人社群合作策劃，展期自4月16日至9月28日。

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此次特展展出逾百件實體文物，並結合照片、影音、模型及虛擬實境（VR）互動體驗，介紹原住民族如何在多變自然環境中發展獨特的工藝、技術與生活智慧，讓捷克民眾深入認識台灣原住民族文化。

此外，國立科學工藝博物館也與捷克國家技術博物館合作，介紹台灣近代造船技術與發展歷程，拓展台捷在科學與工藝領域的交流。（編輯：張芷瑄）1140416

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