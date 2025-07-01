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城鎮韌性防空演習15日起分區舉行 將發送手機告警訊息
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城鎮韌性防空演習15日起分區舉行 將發送手機告警訊息

2025/7/1 10:50（7/1 11:26 更新）
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國防部表示，2025城鎮韌性（防空）演習訂15日至18日採「分區異時」方式實施演練。（中央社檔案照片）
國防部表示，2025城鎮韌性（防空）演習訂15日至18日採「分區異時」方式實施演練。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北1日電）國防部今天表示，2025城鎮韌性（防空）演習訂15日至18日採「分區異時」方式實施演練，演練當日實施警報發放、疏散避難及交通管制等演練，除發放防空警報外，將同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息。

國防部今天召開例行記者會，針對「國軍漢光41號演習實兵演練」、「警政服務APP防空避難」等議題，由國防部全動署人力動員處長朱森村說明「2025城鎮韌性（防空）演習」之規劃。

朱森村表示，2025城鎮韌性（防空）演習期程分別為15日苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、 雲林縣、嘉義縣、嘉義市等7縣市實施演練、16日台南市、高雄市、屏東縣等南部3縣市實施演練，17日宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等北部7縣市實施演練，18日花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等東部及外離島5縣市實施演練。

（國防部提供）
（國防部提供）

國防部說明，各地區於演習當日下午1時30分至下午2時（東部及外離島則於上午10時至上午10時30分）實施警報發放、疏散避難及交通管制；防空警報解除後，接續由地方政府及參演的民防團隊實施「救濟站」、「急救站」及災害救援等演練。

（國防部提供）
（國防部提供）

國防部指出，台北市、台中市、台南市等3場次城鎮韌性演習，整合「全民防衛動員、防空、關鍵基礎設施防護」等演習，並將10天9夜「漢光演習」的進程，縮時於1天完成兵棋推演、防空及綜合實作等演練，以強化地方政府對緊急事件的應變能力。

（國防部提供）
（國防部提供）

針對3場次的演練課目，國防部解釋，上午進行兵棋推演及防空演習，兵棋推演以有想定、無腳本方式，區分聯合封鎖、火力打擊及全面作戰等3個階段實施兵棋推演；下午進行綜合實作，採實地場景、小區域及貼近真實情境方式，置重點於戰時景況下各項災害搶救作為。

對於重點驗證項目，國防部提到，各地方政府各擇3個鄉（鎮、市、區）驗證民眾實際 進入防空疏散避難設施，置重點於公共運輸、生活消費及機關（構）等類型場域。

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朱森村談及，各地區演習當日由各地方政府警察局民防管制中心發放「防空警報」，並運用電視台、廣播電台、村里、學校及警察巡邏車廣播等方式，以提升防空警報涵蓋率；同時透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息（含防空疏散避難設施位置之鏈結網址），以便民眾查詢運用。

朱森村提醒，行駛車輛聽聞防空警報時，請保持鎮靜，並配合警察及民防執勤人員人、車管制，切勿違反交通規則。行經重點驗證鄉（鎮、市、區）的車輛，聽聞防空警報時，請靠邊停於安全處下車，就近進入防空疏散避難設施，或依警察及民防執勤人員引導避難；各演習地區內的各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾，均應配合管制與演練。（編輯：張若瑤）1140701

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（國防部提供）
（國防部提供）
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