漢光演習9日起10天實兵演練 新增灰色地帶襲擾應處

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（中央社記者吳書緯台北1日電）國軍「漢光41號」演習實兵演練7月9至18日進行10天9夜晝夜連續操演。國防部今天表示，演練分為加強戒備、應急作戰、全面作戰3大部分，今年加入灰色地帶襲擾應處演練，且不加速「戰演比」，演習日程較以往5天4夜拉長。

國防部上午舉行例行記者會，說明「國軍漢光41號演習實兵演練」、「2025城鎮韌性（防空）演習」及「警政服務APP防空避難」規劃。

參謀本部作戰計劃室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，「漢光41號」實兵演練規劃於9日至18日期間，統合三軍部隊進行10天9夜晝夜連續操演。以聯合作戰計畫為基礎，檢視各戰術層級指揮官臨機決策、參謀組織計畫作為及部隊聯戰行動執行效能；演習共分為灰色地帶襲擾應處、應急作戰、全面作戰等3大部分

董冀星說明，演習想定規劃自中共灰色地帶襲擾起，區分平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等作戰階段，完整演練防衛作戰各項軍事行動與軍民整合作為。

董冀星表示，9日至11日的戰備等級為灰色地帶襲擾應處，屬於常態危機處理階段，12日為應急作戰，屬於備戰部署階段，13日至18日為全面作戰階段，分別為13日聯合反登陸作戰、14日濱海暨灘岸戰鬥、15日至16日縱深防禦、17日至18日持久作戰。

今年漢光實兵操演從5天4夜延長至10天9夜的原因，董冀星說明，以往漢光實兵操演的設計場景，是以應急作戰階段到國土防衛作戰，執行的演習想定是加速「戰演比」，就是加快各項接戰速度的方式，在5天4夜內完成。

董冀星表示，今年演習設計想定不同，10天9夜的演習是從應急作戰階段之前，以灰色地帶襲擾應處的想定設計開始，以完整時段且不加速「戰演比」實施各項狀況設計，最後進行到核心地區防禦。

對於中共灰色地帶襲擾的想定，董冀星表示，國軍對中共的灰色地帶襲擾行動，已設置6項光譜，從法律戰到欺騙、消耗、挑釁等，每項行動都是在還未進入戰時之前，中共可能執行對台灣的侵擾行動，國軍在面對中共灰色地帶襲擾應處，策定相關策略，從執行立即備戰操演開始，以常備部隊遂行各項戰備整備工作，以對應相關的威脅。

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至於漢光演習的演練重點，董冀星表示，奠基於漢光40號演習實兵演練所獲經驗，除持續檢視去中心化運作、整體後勤支援、連續及聯動原則、交戰規則等項，並強化臨機快速決策程序、強化聯合行動同步效能、建構分散備援韌性、模擬實戰場景演練、提升動員戰力恢復效能、軍民整合協調運作、軍事行動授權機制、法律支援軍事行動等。

由於前2年漢光軍演都受到颱風影響而減少部分操演課目，董冀星說明，若作戰區內有2個縣市遭逢颱風或地震災害，這個作戰區就會停止演練以實施災防工作；如果台灣全島含外離島地區，有2個以上的作戰區遭逢災害，漢光軍演就會中止。相關的科目會納入後續的立即備戰操演，或是戰備任務訓練月執行演練。（編輯：萬淑彰）1140701