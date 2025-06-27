立院三讀法院組織法修正 明定公開直播規定

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（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院會今天在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。

台灣民眾黨立法院黨團為推動公開透明的司法、落實總統府司改國是會議決議等，提出法院組織法部分條文修正草案，明定法律審應採「原則公開、例外不公開」、事實審則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送等。

民眾黨團26日召集朝野黨團協商，未取得共識。立法院長韓國瑜今天主持黨團協商時，列席的司法院、法務部代表及民進黨立法院黨團均反對修法，朝野在條文上無法達成共識，送院會處理。

院會處理時，民進黨團表達反對意見，並在議場內擺上「黃國昌一人綁架全立院；法院非秀場，當事人不是網紅；司法要正義，真相不是靠流量」等標語。

立法院會27日三讀攸關法庭直播的法院組織法部分條文修正草案，院會處理時，民進黨團表達反對之意，並在議場擺出「黃國昌一人綁架全立院；法院非秀場，當事人不是網紅；司法要正義，真相不是靠流量」等標語。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日

立法院會27日在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，當中明定法庭直播相關規定。民眾黨團總召黃國昌（左4）率立委在三讀通過後到場中拉開標語慶祝。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日

廣泛討論階段，民進黨立委吳思瑤發言指出，民進黨團對於這次修法有3個反對，分別是反對一人綁架全立院、急就章式的法庭直播；反對全黨救一人（前民眾黨主席柯文哲），為個案量身訂做的法庭直播；反對藍白合、政治交易式的法庭直播。

民眾黨立委林國成表示，這次修法是要讓陽光進入法庭，沒有什麼暗盤，事實審與法律審也區分得很清楚，是否公開播送也由法官裁定，而且「這部法通過，柯文哲用不到」。

表決階段，國民黨立委支持民眾黨團所提再修正動議，最終藍白挾人數優勢，三讀修正通過。

三讀通過條文規定，訴訟的辯論及裁判的宣示，應公開法庭行之，如果應公開的程序，於法庭空間無法容納合理人數時，法院得以科技設備將開庭的聲音、影像傳送至同法院內適當空間的旁聽席公開行之。

在法律審部分，三讀通過條文明定，最高法院、大法庭於公開行訴訟的言詞辯論及裁判的宣示時所為的錄音、錄影，應以適當方式實施公開播送。但有妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或造成個人生命、身體、隱私或營業秘密重大損害之虞者，得裁定不予公開播送。

至於事實審，三讀通過條文規定，高等法院、地方法院所為的錄音、錄影，不予公開播送。但審理涉及重大公共利益或社會矚目的案件，得審酌與公共利益的關係、審判程序的公平性、程序參與人及他人權益的均衡維護等一切情狀後，就於公開行訴訟的言詞辯論及裁判的宣示所為的錄音、錄影，依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。裁定，得為抗告。

三讀條文規範，考量公眾知的權利及審判公平性的權衡，如果是依法以不公開法庭行的案件、適用簡易或小額訴訟程序的民事案件、適用簡易或交通裁決事件訴訟程序的行政訴訟案件、最重本刑5年以下有期徒刑的刑事案件、「適用家事事件法、少年事件處理法、智慧財產案件審理法或商業事件審理法審理的案件」，不得公開播送。

此外，如果進行公開播送時，三讀通過條文明定，參與訴訟程序者有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，有危害其生命、身體、自由、隱私或財產，或是嚴重影響審判的公平性，得依聲請或依職權，將其錄音、錄影予以變聲、變像或其他無法直接識別該個人的方式為之。

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三讀條文規範，法庭開庭時，應保持肅靜，不得有大聲交談、鼓掌、吸煙、飲食物品、自行攝影、錄音、錄影及其他妨害法庭秩序或不當行為。違反規定者，審判長得命其停止該行為、禁止其進入法庭或命其退出法庭，必要時得命看管至閉庭時，其已攝影、錄音或錄影者，審判長得命其消除該攝影、錄音或錄影的內容。

三讀通過條文規定，今天修正的條文，自公布後3個月施行。（編輯：林興盟）1140627