法庭直播規定三讀 法官協會盼司法院妥訂辦法

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（中央社記者林長順台北27日電）立法院今天三讀修法明定法庭直播規定，中華民國法官協會發表聲明表示，對粗糙的立法過程及品質感到遺憾，期盼司法院妥為訂定相關辦法，防漏補缺，讓法庭直播不至於創造更多的被害人。

在中國國民黨與台灣民眾黨人數優勢下，立法院院會經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式公開播送。

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法官協會發表聲明指出，對照協會先前兩度針對事實審法庭直播發出的聲明，協會尤其擔心合法公開播送的法庭錄音、錄影的利用問題，如果不作相當的約束，甚至不受原本法院組織法規定不得散布或為非正當目的利用的限制，未來參與法庭活動的所有人，都可能是法庭影音被不當利用的潛在被害人。

聲明表示，法官協會對此等粗糙的立法過程及品質感到遺憾，期盼司法院妥為訂定相關辦法，防漏補缺，讓法庭直播不至於創造更多的被害人。（編輯：戴光育）1140627