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綠遺憾法庭直播三讀 民眾黨：朝公開透明司法跨一步

2025/6/27 19:47（6/27 19:58 更新）
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立法院會27日在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，當中明定法庭直播相關規定。民眾黨團總召黃國昌（左4）率立委在三讀通過後到場中拉開標語慶祝。中央社記者徐肇昌攝　114年6月27日
立法院會27日在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，當中明定法庭直播相關規定。民眾黨團總召黃國昌（左4）率立委在三讀通過後到場中拉開標語慶祝。中央社記者徐肇昌攝　114年6月27日
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（中央社記者王揚宇台北27日電）立法院會今天三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定。綠營質疑這次修法是拿法庭直播交換「藍白合救罷免」，令人遺憾。台灣民眾黨表示，台灣距離更公開透明、更進步友善人民的司法系統，真正跨越了一步。

台灣民眾黨立法院黨團表示，為推動公開透明的司法、落實總統府司改國是會議決議等，提出法院組織法部分條文修正草案。

立法院會今天在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」。

討論過程中，民進黨立委吳思瑤表示，法庭直播是否等於司法透明，這根本大錯特錯，因為直播不等於真相、公審絕對不是正義，法庭更不是公審的秀場，訴訟當事人更不是網紅。

吳思瑤說，對於這次修法，民進黨團有3個反對，分別是反對一人綁架全立院、急就章式的法庭直播；反對全黨救一人（前民眾黨主席柯文哲），為個案量身訂做的法庭直播；反對藍白合、政治交易式的法庭直播。此外，民眾黨跟國民黨赤裸裸政治交易，拿「法庭直播」來交換「藍白合救罷免」。

本案完成三讀後，民進黨立委陳培瑜說，民眾黨立院黨團總召黃國昌跟國民黨完全不聽法律界的提醒，不僅堅持這樣做、還私下協議，就是認為修法有助於大罷免，藍白不尊重專業、不傾聽民意，令人感到遺憾。

陳培瑜指出，今天過後所有可能發生的弊端，藍白要概括承受，倘若未來影片被人拿來濫用，在目前沒有相關檢核下架機制下，如果有人因此被誤會、影響，這些人的公平誰要來還。此外，民眾黨團所提修法版本令人感到傷心、失望，因為這將加速司法的不透明與黑箱。

黃國昌於臉書撰文提到，要找回人民對司法的信任，就應針對人民所詬病的沉痾進行改革，而不是如民進黨只做表面功夫。法庭審理的公眾監督，正是改革的關鍵之一。

黃國昌表示，這段時間以來，出現許多關於法庭直播的討論，民眾黨都一一拜讀，因為民眾黨深知沒有一個公共政策可以面面俱到，因此只要是有助於立法形成的意見，無論支持抑或反對，民眾黨都深諳於心，也在修正條文納入相關的考慮。

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黃國昌說，「千年暗室，一燈即明」，今天邁開了這重要的一步，期待未來深化法治的每一步，台灣都能走得更加踏實，一步一步找回人民對司法的信任。

民眾黨也在臉書發文表示，在修法過程中，民進黨不斷帶風向稱「法庭直播會讓審判秀場化」，把人民看見審理過程、親近司法做了片面與負面的解讀，這不但是輕視了人民的智慧，更顯示民進黨對法庭直播的需求與嚴肅性的視而不見，對社會輿論與人民的期待充耳不聞。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140627

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（中央社製圖）
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