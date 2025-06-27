法庭直播規定三讀 司法院遺憾
2025/6/27 18:27（6/27 18:58 更新）
（中央社記者林長順、謝幸恩台北27日電）立法院今天三讀修法明定法庭直播規定，司法院表示，深表遺憾，仍會堅守職責，維護人民訴訟權，讓人民依舊樂於使用法院，讓法官可安心審判，讓司法繼續守護台灣。
司法院說，於極倉促立法過程中，已向全民及各黨立法委員盡力表達，貿然施行法庭公播對公平審判及訴訟參與人權益可能的危害，建請立法院務必重視大多數專家、學者、兒少婦女與司法改革團體提出反對立法或保留的聲音。
在中國國民黨與台灣民眾黨人數優勢下，立法院院會經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式公開播送。（編輯：李明宗）1140627
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