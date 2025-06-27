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法庭直播規定三讀 司法院遺憾

2025/6/27 18:27（6/27 18:58 更新）
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立法院會27日在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」等。圖為立法院長韓國瑜（圖）敲槌宣布三讀通過。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日
立法院會27日在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」等。圖為立法院長韓國瑜（圖）敲槌宣布三讀通過。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日
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（中央社記者林長順、謝幸恩台北27日電）立法院今天三讀修法明定法庭直播規定，司法院表示，深表遺憾，仍會堅守職責，維護人民訴訟權，讓人民依舊樂於使用法院，讓法官可安心審判，讓司法繼續守護台灣。

司法院說，於極倉促立法過程中，已向全民及各黨立法委員盡力表達，貿然施行法庭公播對公平審判及訴訟參與人權益可能的危害，建請立法院務必重視大多數專家、學者、兒少婦女與司法改革團體提出反對立法或保留的聲音。

在中國國民黨與台灣民眾黨人數優勢下，立法院院會經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式公開播送。（編輯：李明宗）1140627

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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