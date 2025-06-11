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立委拋法庭直播 伴侶盟憂侵害隱私反對倉促修法

2025/6/11 09:54
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（中央社記者吳欣紜台北11日電）民眾黨團提出法院組織法修正草案，擬推法庭直播，性別團體今天說，在司法人員未具備充分多元性別知能與人權敏感度狀況下，恐嚴重侵害多元性別當事人的隱私，反對倉促修法。

部分立委提案修正法院組織法，擬將最高法院及大法庭法律審的言詞辯論，以及高等法院、地方法院審理涉及重大公共利益或社會矚目案件的庭審程序，容許公開播送，今天在立法院司法及法制委員會召開公聽會。

伴侶盟今天發布聲明指出，伴盟義務律師長期代理同志、跨性別者、雙性人/間性人（intersex）等多元性別（LGBTI+）群體的人權維護案件過程，最常被當事人問到的問題就是「律師，請問我的身分是否會因為法院審判而被公開」？

伴侶盟說，以伴盟律師近年代理的多起跨性別職場歧視案件為例，如果修法草案通過，只要法院主觀上認為該案涉及重大公益或屬於社會矚目案件，就可於事實審審理期間公開直播，讓當事人真實姓名、外貌、性別認同探索歷程或醫療紀錄都被迫公開，且高度可能因為網路直播被他人截圖留存而永久暴露於公眾目光前，必須承擔隨之而來歧視甚至影響身旁親友。

伴侶盟說，在這種情況下，伴盟律師認為若欠缺完整配套，將嚴重不利於多元性別者近用司法程序可能。

伴侶盟指出，一旦法庭直播實質上成為公審，站在法庭等於交出自己全部隱私，勢必導致更多性少數當事人為避免身分曝光，不敢透過司法途徑維護自己權益，不但將影響個案救濟，長期也不利於司法介入審查相關多元性別政策及法律可能。

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在大方向上，伴盟說，並不反對法庭直播的政策，但反對目前沒有充分思考、不顧及當事人權益、倉促上路的法庭直播修法，若要進行法庭直播至少應同時思考，涉及多元性別議題案件，應以保障多元性別當事人性別隱私及個資為最優先，如當事人明示不願進行法庭直播，就應尊重當事人意願而不直播。

另外，直播過程也應以法律辯論議題為主，非經當事人同意，不應在證據開示、證人或當事人訊問等事實層面部分，避免當事人隱私暴露，並一併檢討現行審理不公開與裁判書不公開制度，在適當範圍內將過度暴露性別隱私或其他個人性隱私案件，列入審理不公開範圍，或明定應於此類案件採取裁判書匿名、減少揭露過多細節，避免強迫出櫃或二度傷害等規定等。（編輯：李淑華）1140611

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