議場播疑偵訊錄音 法官協會：坐實法庭直播疑慮

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）法官協會今天說，立委黃國昌質詢播放「偵訊音檔示範帶」，這事件坐實各界對法庭直播的疑慮，若有人偏頗剪輯、惡意拼湊，已非公開法庭活動，而是扭曲法庭活動，呼籲暫緩修法。

中華民國法官協會發布聲明指出，民眾黨立委黃國昌近日在立法院質詢播放所謂「京華城案偵訊音檔」，藉此批評檢察官問案語氣，並聲稱是「示範帶」，未言明是否為正式偵訊錄音，法務部發出聲明，質疑音檔來源，批評此「公審」作法誤導視聽，有藉國會質詢干擾審判中個案之虞。

協會表示，這起事件坐實各界對法庭直播的疑慮並非空穴來風，更非抗拒改革；將來「法庭影音」無法保證內容完整、來源合法可信，可能是別有用心的人藉由AI科技竄改、仿製，以偏頗剪輯、惡意拼湊，再搭配聳動標題內文等手法「創作」出來的「作品」，並非將法庭活動公開、透明，而是扭曲法庭活動。

協會指出，若有高流量不肖網紅企圖操控審理中個案、蹭爭議事件流量、左右輿論風向，或藉此攻擊法庭上的特定人，包括被告、告訴人、證人、國民法官等，趁機推薦按讚、訂閱、開啟小鈴鐺、業配，誰能制約或約束。

協會並提到，日前立法院召開法庭直播修法公聽會，台灣高等法院法官文家倩受邀與會，與學者專家及立委共15人輪流發言，現場無特定人士針鋒相對情形，但事後文家倩發言片段遭網路媒體剪輯，與黃國昌發言影片重組，再配上聳動標題上傳網路，出現大量謾罵與人身攻擊留言，其中更夾雜性別歧視與汙衊司法言論。

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法官協會強調，目前法院組織法的修正草案缺乏相關配套，即逕付二讀，欠缺如英美的藐視法庭罪，無法遏止惡意剪輯、加工法庭直播畫面，也缺少如美國的妨害司法公正罪，難以懲處騷擾證人、國民法官行為，也無強制網路平台下架或及時移除影片的規範。

法官協會重申，一旦修法草案倉促通過，恐導致每個人隱私與個資被侵犯，個案訴訟程序遭嚴重干擾，最終重創司法公信力及民眾訴訟權益，呼籲提案修法的立委切勿輕忽，重新檢視修正案，暫緩毫無配套的法庭直播修法提案。（編輯：李錫璋）1140619