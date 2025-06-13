盧秀燕稱法院是執政黨開的 法官協會嚴正抗議

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（中央社記者林長順台北13日電）台中市長盧秀燕日前在議會答詢時指稱「法院是執政黨開的」，法官協會今天表達嚴正抗議，強調政治人物隨口一句發言，就把司法偏頗不公的大帽子恣意套在全國法官頭上，是一種公開羞辱。

對於部分縣市針對行政院統刪地方一般性補助款提出行政訴願，盧秀燕11日赴台中市議會答詢時表示，若中央16日前未回心轉意，不採取法律行動，對不起市民。但「法院是執政黨開的，大法官也是他們的人」，無論是行政訴願、訴訟或釋憲，她對結果感到悲觀。

中華民國法官協會今天發布聲明，針對盧秀燕言論深感遺憾，並表達嚴正抗議。聲明指出，政治人物隨口一句發言，就把這頂司法偏頗不公的大帽子恣意套在全國法官頭上，對每天承受龐大案件壓力，犧牲家庭生活甚至個人健康，兢兢業業的法官們，無疑是一種公開羞辱。

聲明表示，訴訟中，原告與被告、檢察官與被告，立場對立，輸贏之間，憑的是證據、講的是法律，法官依據法律獨立審判，當事人的政治立場如何，向來都不是法官要考慮的，法官從來不是任何政黨的附隨組織，更不是為政治服務的工具人。

聲明指出，選舉結果、各政黨在朝在野，或因時易轉，但法官們捍衛司法獨立的決心從未改變，任何政黨的政治人物輕率地以若干訴訟的結果有利於特定政黨，便以偏蓋全地誤解法官用政治立場決定訴訟勝敗，妄言法院都是為某一黨服務，無視個案判決勝敗理由不同，就是一種對司法最廉價的踐踏。

法官協會認為，把司法踩在腳底、對法官潑髒水，妨害社會對法院專業中立的期待，助長社會輕視司法的氛圍，把司法政治化，讓人民不再信賴司法，選擇「自力救濟」，最終，受害最深的，還是全體國民。

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法官協會呼籲，各界務必重視「血汗司法」的嚴重問題，包含各類訴訟案件持續增長（如詐騙案件暴漲，幾乎淹沒各級法院），法官、書記官等司法從業人員長期工作過勞，基層人員薪資待遇與工作量極度失衡，都是現在暫時還看不到解方的司法困境，不管是中央、地方的政府官員、各政黨的民意代表，手上都握有能提供司法更好的資源，卻少有人認真關切這些司法議題，尋求解決之道，如若大家只想草率地抹黑司法，實非全民之福。

法官協會指出，懇請政治人物停止這樣粗暴的批評，不要把司法當作政治操作的工具，留給「司法」一塊不受政治干擾的獨立審判空間，相信司法改革一定能更加穩健前行，法官們必然願意堅定地為此目標持續努力，誠摯回應全民最深的期待與託付。（編輯：謝雅竹）1140613