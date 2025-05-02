藍台中黨部遭搜索 吳思瑤：司法無顏色偵辦核心是證據

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（中央社記者王揚宇台北2日電）國民黨台中黨部遭搜索引發各界關注，是否與罷免連署有關待確認。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，司法沒有顏色，偵辦的核心是證據，不論藍綠，只要涉及不法情事，該辦就辦。

對於黨部今天上午遭搜索，國民黨台中市黨部主任委員顏文正表示願意配合檢警調查，但他現在人在南部；至於是否與罷免連署有關、及搜索行動相關資訊，台灣台中地方檢察署不證實。

吳思瑤今天在立法院受訪，有媒體詢問，國民黨台中市黨部被查不實連署情況，是否擔心藍營認為這是遭受司法迫害，藉此操作此事。

吳思瑤說，不違法就不怕司法，違法與否都在證據，因此司法偵辦的核心都是證據而非政治，希望各界一起捍衛司法的獨立、公正偵辦，而且民進黨一直以來的立場，就是不論藍綠，只要有涉及不法情事，該辦就辦。

吳思瑤表示，至於國民黨台中市黨部今天傳出被搜索，她可以想像在野黨朋友會持續以鬥臭司法等言論，想要持續包庇、護航，但根據統計，在台中市被提出罷免的民進黨立委蔡其昌、何欣純，他們的死亡連署分別有84件、66件，且連署錯誤率都高於正常數值的數倍之多。

吳思瑤說，在死亡連署人數及連署錯假率偏高等狀況下，需要檢調透過證據讓真相水落石出，因此尊重檢調機關在偵查上的作為，況且司法不分顏色，她呼籲國民黨人只要不違法，就不會怕司法。

蔡其昌受訪時先說要了解一下，也說是聽到媒體提問才知道此事。他表示，之前有說過，他的選區發生死亡連署（件數）占台中市一半以上，比例非常高、不合理，希望檢調相關單位查清楚。

何欣純則表示，她相信司法檢調一定會查清，因為在連署罷免她的第一階段，就有66個死亡連署，她尊重檢調跟司法，希望盡速釐清、趕快查明真相。

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另外，媒體問到公務員忠誠查核措施議題，吳思瑤認為，為因應中國步步進逼、共諜無所不在的滲透，立法院每個會期都是國安會期，而且如何讓忠誠查核更確實、打擊面更廣等，這是行政部門要嚴肅以對的挑戰。

吳思瑤說，面對共諜無孔不入，五院都要建立起嚴密的國安管控相關監控機制，在立法院部分，民進黨立法院黨團先行，正研議民進黨立委及其幕僚群赴中要公開登載等。（編輯：楊凱翔）1140502