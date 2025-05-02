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罷免傅崐萁2階送件 藍營：敗選勢力政治報復

2025/5/2 11:36（5/2 15:07 更新）
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花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」2日聚集在花蓮縣選委會前，將3萬2777份二階罷免連署書分裝成正本、副本各26箱，團隊志工排成一列，接力將連署書搬進選委會。中央社記者張祈攝 114年5月2日
花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」2日聚集在花蓮縣選委會前，將3萬2777份二階罷免連署書分裝成正本、副本各26箱，團隊志工排成一列，接力將連署書搬進選委會。中央社記者張祈攝 114年5月2日
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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）罷免中國國民黨籍立法委員傅崐萁團隊「微光花蓮」今天將3萬2777份第2階段連署書送交花蓮縣選舉委員會；國民黨花蓮縣黨部表示，這不是基層民意展現，是敗選勢力政治報復。

「微光花蓮」志工、網紅八炯與退休教師「葉霸」葉春蓮等上午將26箱連署書搬進選委會，「微光花蓮」接受媒體聯訪表示，經數月努力，連署數遠超過法定門檻（約1.9萬份），代表花蓮公民不滿傅崐萁聲浪。

「微光花蓮」說，交件後由花蓮選委會查對連署書，民間團體將全程監督，確保民主制度不被干預，也將持續走入人群，透過理性、平等面對面說明，讓更多花蓮公民理解罷免傅崐萁重要性，做出理性判斷。

葉春蓮說，這是為台灣罷免傅崐萁，只有花蓮人責無旁貸可做這件大事，「大家要把傅崐萁排除，就像他在體育館把我排除一樣。」

花蓮縣黨部委由國民黨籍花蓮縣議員吳建志表示，傅崐萁是花蓮以壓倒性選票選出的民意代表，上任沒多久就遭發動罷免，是敗選勢力踐踏民主制度與選民意志。

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他說，陸續接獲反映，包括非設籍花蓮者冒名簽署、學生被誤導簽署，甚至有團體涉嫌違法查戶籍、偷跑連署，已組律師團隊蒐證，一一提告。

吳建志表示，「微光花蓮」全台響應假象，只是民主進步黨側翼動員發動罷免的障眼法，傅崐萁全力爭取花蓮建設與資源、監督中央政府，卻遭無理對待，誰真正站在花蓮這一邊，民眾自有公斷。（編輯：李明宗）1140502

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花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」2日上午將3萬2777份二階連署書遞交花蓮縣選委會，會後民團志工合影。中央社記者張祈攝 114年5月2日
花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」2日上午將3萬2777份二階連署書遞交花蓮縣選委會，會後民團志工合影。中央社記者張祈攝 114年5月2日
花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」2日上午將3萬2777份二階連署書遞交花蓮縣選委會。中央社記者張祈攝 114年5月2日
花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」2日上午將3萬2777份二階連署書遞交花蓮縣選委會。中央社記者張祈攝 114年5月2日
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