罷瑤領銜人張克晉退出 朱立倫：民進黨製造寒蟬效應

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（中央社記者吳書緯台北2日電）罷免民主進步黨籍立法委員吳思瑤提案領銜人張克晉聲明退出。國民黨主席朱立倫今天質疑，民進黨透過恐嚇，各種司法、政治壓力製造寒蟬效應，造成很多的困難，但相信最後反彈的是人民的力量。

朱立倫上午前往台北市永春市場旁替國民黨立委徐巧芯進行「反惡罷，戰獨裁」街講，呼籲當地民眾投下「不同意罷免」票，除了徐巧芯出席，國民黨台北市議員秦慧珠、詹為元等人也到場支持；現場也可見穿著標有台北市後憲，以及台北市信義青溪協會字樣服飾的人士到場。

針對國民黨台中市黨部遭到搜索，朱立倫街講後接受聯訪質疑，總統賴清德態度很清楚，第一就是叫民眾去天安門抗議，第二就是司法一定追訴、追查到底，用司法的手段追殺在野黨到底，第三則是毫無疑問的大罷免，希望每一個選區，只要罷藍的，35個選區都要過關，「事實上就是賴清德的態度」。

朱立倫說，這些所謂的鷹犬們，就會按照賴總統的態度，對在野黨不斷追殺，「我相信人民的力量是最偉大的」，民進黨再怎麼惡搞，再怎麼亂搞，最後人民的力量會站出來。

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至於張克晉聲明退出，朱立倫說，民進黨透過恐嚇，各種司法、政治壓力製造寒蟬效應，造成了很多的困難，但相信最後人民的力量會反彈，民進黨如果要用這種方式對付在野黨，用這樣的方式對付任何罷綠的團體，最後反彈的是全體的人民。

朱立倫說，民進黨對罷藍團體開順風車，而且每一個選區都要過關，這就是賴總統、民進黨的態度。台灣民主敗壞到這個程度，司法不公到這個程度，真的是非常可惡。（編輯：萬淑彰）1140502