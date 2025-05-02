罷團2階送件 傅崐萁：尊重民意正面迎戰

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（中央社記者王承中台北2日電）罷免國民黨立委傅崐萁團隊今天送交3萬2777份第2階段連署書，傅崐萁表示，尊重民意，相信絕大多數花蓮民眾，最後會投下不同意罷免票。他及團隊會嚴格依循選罷法打贏這場仗，不容許綠嘴側翼的中傷攻擊抹紅抹黑，危害任何1名花蓮縣民權益。

罷免國民黨立委傅崐萁團隊「微光花蓮」今天將3萬2777份第2階段連署書送交花蓮縣選舉委員會，「微光花蓮」受訪表示，經數月努力，連署數遠超過法定門檻（約1.9萬份），代表花蓮公民不滿傅崐萁聲浪。

傅崐萁稍早在臉書粉絲團發文指出，他尊重民意，相信絕大多數花蓮民眾，最後會投下「不同意罷免」票。也要拜託所有鄉親父老和他同心守護花蓮，好多法案與建設不能半途而廢，「起厝起一半，師傅不能換」。

傅崐萁提到，他及團隊會嚴格依循「選舉罷免法」打贏這場仗，不容許綠嘴側翼的中傷攻擊抹紅抹黑，危害任何1名花蓮縣民權益。

傅崐萁說明，從去年擔任國民黨立法院黨團總召以來，被民進黨立法院黨團總召柯建銘等黨府院以降，至綠媒側翼名嘴天天謾罵誣衊，且在民進黨動輒癱瘓議事、行政院6度覆議的無理亂政中，他從未忘記2300萬人才是國家真正的頭家，更是要為家鄉花蓮全力的爭取預算與建設。

傅崐萁解釋，第11屆立法院進入第3會期，國民黨團是史上最團結的時刻。國民黨與民眾黨通力合作，除進行中的「現金1萬元」外，15個月以來完成上百項福國利民法案，包括「財劃法」、「新住民基本法」、「原住民禁伐補償條例」等。

傅崐萁談及，賴政府上任即將滿週年，提不出1項具體政績，連應對關稅貿易戰都是荒腔走板。害怕過去8年民進黨執政下的光電、疫苗、雞蛋等弊案被揭發，賴政府鋪天蓋地用司法追殺藍白，用國家資源搞大罷免。

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傅崐萁表示，他和花蓮縣長徐榛蔚深耕花蓮20多年，建設地方為民謀福，很多朋友不捨他被抹紅抹黑，對執政黨喪盡天良追殺在野黨更是痛徹心腑，他要告訴大家，不要灰心喪志，不能坐視不管，大家手中的選票，就是力戰民進黨綠色獨裁最強的武器。

傅崐萁強調，最黑暗的時刻，絕不屈服，他堅定為鄉為民戰鬥到底，有花蓮民眾做後盾，必將贏來最終的勝利。（編輯：張若瑤）1140502