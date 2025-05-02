礦石稅溢徵遭質疑火速退稅 花蓮縣府：依法辦理

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）國民黨籍立委傅崐萁在花蓮縣長任內提前調漲礦石稅，縣府與業者纏訟多年8件敗訴確定。媒體報導，受罷免壓力，縣府近日「火速退稅」。縣府今澄清依法辦理，外界勿做錯誤連結。

針對花蓮縣府訂定礦石開採特別稅自治條例，幸福水泥公司旗下的福安礦業，自2016年至2021年間針對礦石稅課稅陸續提起11件訴訟，其中8件勝訴、2件敗訴確定，還有1件審理中。

花蓮縣府新聞科長李冠霆今天接受媒體聯訪指出，依行政法院3月31日判決結果，其中8件上訴駁回定讞，判決結果應向業者福安礦業退回溢繳稅款及利息共新台幣2億3812萬餘元。

這部分花蓮縣府已於4月25日發函，通知業者溢繳稅款退稅；業者4月30日收到退稅並告知縣府。

另外，李冠霆也指出，花蓮縣府有2件勝訴定讞，福安礦業需補繳稅額及利息約6872萬餘元，已於4月24日發函。

媒體報導縣府官員脅迫業者撤告，花蓮縣府遭罷免傅崐萁及司法調查壓力，近日火速還款給業者。李冠霆對此表示，相關作業皆依法院判決結果執行，時間點早於媒體報導，盼外界勿政治操作、錯誤連結；退稅金額是以收入退還支應。

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花蓮縣府2009年訂定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，傅崐萁2016年在縣長任內提前廢止未施行期滿的舊法，改送新法，經議會審議通過從每公噸新台幣10元提升至70元，有業者認為超出30%漲幅限制，向法院提出行政訴訟，雙方纏訟多年。

花蓮縣府指出，尊重法院判決結果，特別稅收主要用於全縣多項社會福利、教育、環境保護及基礎建設配合款等，將持續依法行政，善用稅收。（編輯：黃名璽）1140502