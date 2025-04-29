加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 政治

調漲礦稅敲詐業者？ 傅崐萁：依法進行歡迎檢調來查

2025/4/29 15:42（4/29 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
媒體報導，國民黨團總召傅崐萁（圖）遭檢舉，指控他在花蓮縣長任內涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司。傅崐萁29日下午在立法院議場前出面回應。中央社記者吳家昇攝 114年4月29日
媒體報導，國民黨團總召傅崐萁（圖）遭檢舉，指控他在花蓮縣長任內涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司。傅崐萁29日下午在立法院議場前出面回應。中央社記者吳家昇攝 114年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北29日電）媒體報導，國民黨團總召傅崐萁遭檢舉，指控他在花蓮縣長任內涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司。傅崐萁今天表示，礦稅調漲由縣議會發動，且由民進黨籍議員提案，所有程序都依法進行，歡迎檢調來查。民進黨再次包庇財團對付地方政府，就是要推動大罷免。

鏡週刊報導指出，調查局北機站收到告發傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司，恫嚇業者撤回新台幣2億多元的礦稅求償案，並附有花蓮縣副縣長及祕書長等官員恐嚇業者的錄音檔為證。

鏡週刊指出，調查局今年初將傅崐萁等人列為被告，報請檢方朝違反「貪污治罪條例」的藉勢藉端勒索財物重罪方向偵辦。

傅崐萁下午在立法院接受媒體聯訪時表示，今天賴政府再次做最惡劣的示範，用政治、司法等手段，搭配固有的傳聲系統，對在野黨立委潑糞，花蓮礦稅是否涉及不法，歡迎檢調單位儘管來查。

傅崐萁指出，礦稅調漲完全是由花蓮縣議會發動，且是由民進黨籍議員提案、連署，最後通過，也經過財政部、內政部、經濟部及專家學者會議，以及礦石業者座談，才由行政院核備，由花蓮縣政府依法徵收，所有程序都是依法進行。

傅崐萁表示，民進黨政府再次包庇財團來對付地方政府，根本就是當初基隆市長謝國樑罷免案的翻版，不外乎就是要推動大罷免，但花蓮縣政府跟他一切都是依法行事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

傅崐萁說，對於民進黨對他的謾罵抹黑，他可以不計較，但是對於操守問題，他一定捍衛到底，他的公職生涯都是奉公守法，也呼籲賴政府對在野黨執政縣市的追殺適可而止，因為物極必反，人民已經非常厭煩。

傅崐萁表示，國民黨主席朱立倫日前已經正式宣布，今年520前是對總統賴清德最後的觀察期，如果賴總統仍堅持用粗暴的手段對待人民，520後就是全民站起來對抗暴政的時候，國民黨會率先迎戰。是否對賴總統提出罷免，端看賴總統是否有心治國，團結台灣來對抗全球變局。（編輯：翟思嘉）1140429

#徐榛蔚
#傅崐萁
#鏡週刊
#民進黨
#立法院
#花蓮縣政府
#國民黨
延伸閱讀
花蓮礦石稅超徵2億元 縣府與業者談和解退還朱立倫：民代全力協助罷綠委連署 520發動罷賴運動花蓮罷團指罷免傅崐萁二階連署將達安全門檻 藍營稱正面迎戰
傅崐萁
傳傅崐萁藉礦稅案敲詐業者 傅辦：一切依法辦理行政立法協調會報聚焦特別條例 吳思瑤盼立院速排審
徐榛蔚
花蓮城鎮韌性演習模擬中國威脅 徐榛蔚林飛帆與會徐榛蔚將參加426凱道集會 盼中央拚經濟顧民生
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：