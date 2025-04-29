調漲礦稅敲詐業者？ 傅崐萁：依法進行歡迎檢調來查

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（中央社記者王承中台北29日電）媒體報導，國民黨團總召傅崐萁遭檢舉，指控他在花蓮縣長任內涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司。傅崐萁今天表示，礦稅調漲由縣議會發動，且由民進黨籍議員提案，所有程序都依法進行，歡迎檢調來查。民進黨再次包庇財團對付地方政府，就是要推動大罷免。

鏡週刊報導指出，調查局北機站收到告發傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司，恫嚇業者撤回新台幣2億多元的礦稅求償案，並附有花蓮縣副縣長及祕書長等官員恐嚇業者的錄音檔為證。

鏡週刊指出，調查局今年初將傅崐萁等人列為被告，報請檢方朝違反「貪污治罪條例」的藉勢藉端勒索財物重罪方向偵辦。

傅崐萁下午在立法院接受媒體聯訪時表示，今天賴政府再次做最惡劣的示範，用政治、司法等手段，搭配固有的傳聲系統，對在野黨立委潑糞，花蓮礦稅是否涉及不法，歡迎檢調單位儘管來查。

傅崐萁指出，礦稅調漲完全是由花蓮縣議會發動，且是由民進黨籍議員提案、連署，最後通過，也經過財政部、內政部、經濟部及專家學者會議，以及礦石業者座談，才由行政院核備，由花蓮縣政府依法徵收，所有程序都是依法進行。

傅崐萁表示，民進黨政府再次包庇財團來對付地方政府，根本就是當初基隆市長謝國樑罷免案的翻版，不外乎就是要推動大罷免，但花蓮縣政府跟他一切都是依法行事。

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傅崐萁說，對於民進黨對他的謾罵抹黑，他可以不計較，但是對於操守問題，他一定捍衛到底，他的公職生涯都是奉公守法，也呼籲賴政府對在野黨執政縣市的追殺適可而止，因為物極必反，人民已經非常厭煩。

傅崐萁表示，國民黨主席朱立倫日前已經正式宣布，今年520前是對總統賴清德最後的觀察期，如果賴總統仍堅持用粗暴的手段對待人民，520後就是全民站起來對抗暴政的時候，國民黨會率先迎戰。是否對賴總統提出罷免，端看賴總統是否有心治國，團結台灣來對抗全球變局。（編輯：翟思嘉）1140429