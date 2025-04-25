花蓮罷團指罷免傅崐萁二階連署將達安全門檻 藍營稱正面迎戰

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮縣提議罷免國民黨立委傅崐萁的民團「微光花蓮」今天指出，第二階段連署數量達到2萬4000份，為保全安全門檻，將上修至2萬6000份。國民黨花蓮縣黨部表示，正面迎戰。

罷傅團體「微光花蓮」指出，花蓮風向變了，二階連署書如雪花般湧進，截至目前連署書量已破2萬4000份，距離安全門檻只差臨門一腳，連署書數量沒有達標，只有超標。

「微光花蓮」表示，罷免傅崐萁的連署書門檻為1萬9000份，為保全安全門檻，因此將原本2萬5000份安全門檻同步上修至2萬6000份。

民進黨立委沈伯洋在臉書（Facebook）貼文指出，花蓮連署速度是民意炸裂，短短幾天從1萬8000份衝破2萬4000份，這不是一般的罷免，是花蓮人寫下的歷史紀錄，更是一場來自基層的「民主海嘯」。

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對此，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮回應表示，連署書數量只是罷團的說法，若真的通過二階，會正面迎戰，動員所有支持者投下不同意票。

盧新榮指出，明天國民黨將在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，花蓮至少有上萬支持者北上參加，展現藍營的團結。（編輯：戴光育）1140425