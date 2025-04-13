罷免傅崐萁連署書格式有異 沈伯洋：約4000份需重簽

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（中央社記者陳俊華台北13日電）花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體發現逾千份連署書格式有異，民進黨立委沈伯洋今天說，經統計約有4000份連署書格式錯誤，將分兩大類再請民眾重簽，並以「在背面用鉛筆打勾或留電話」作為辨識重簽的記號。

罷傅團體「微光花蓮」表示，罷免傅崐萁的連署書門檻1萬9000份，安全門檻2萬5000份，不過日前志工在整理資料時發現，有不同版本的空白連署書，擔心被中選會挑剔，決定挑出格式有差異的連署書重簽。

沈伯洋今天在臉書發文表示，格式錯誤的事情，之前就發生、也已經排除，但不知道為什麼錯誤的格式後來又被混進去，而且是全台灣都多少有混到錯誤的傅崐萁連署書。最近發現仍有錯誤的「實體連署書」出現，經統計目前約有4000份錯誤。

沈伯洋指出，前兩天已運用大量人力，把錯誤都挑出來。針對「住在花蓮的花蓮人」，會用大量人力掃街加上限時掛號方式，直接挨家挨戶重簽，因為可以列印，所以重簽只需要5秒鐘，大家都蠻願意重簽，除非剛好不在家。

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沈伯洋說，針對「不住在花蓮的花蓮人」，會直接舉辦活動，到各大火車站讓外縣市花蓮人出來重簽，確切方式和日期會趕快公布；民眾也可以先自行列印，然後交給任何民進黨服務處或「微光花蓮」。

沈伯洋表示，另外，為了減少整理文件人員的負擔，請大家在背面「用鉛筆」打勾或留電話，作為辨識重簽的記號。（編輯：林克倫）1140413