罷團：花蓮罷免連署格式有異 4/17起全台10車站可簽

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（中央社記者高華謙台北16日電）花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體發現約4000份連署書格式有異。罷團人士說明，是因一開始的混亂加上後來便宜行事造成，目前已全力補救，明天起至4月20日會在台北、板橋與高雄等10個火車站設連署點，提供罷免35個泛藍立委的連署書。

針對花蓮連署書格式錯誤原因，罷團人士受訪表示，罷免團隊「微光花蓮」將中選會提供的一張連署書格式拿去影印後，因印表機壞掉，導致連署書上出現一條黑色浮水印，後來經一間友善印刷廠主動協助印製，認為這條浮水印有問題，因此幫忙排版編輯，將「編號」欄位往下空一格，並印了8萬張。

罷團人士說明，後來3月18日發現錯誤版本流傳，經詢問中選會確定格式不對，涉及重製，因此3月21日確定要下架；不過後來仍有許多錯誤版本流傳，經調查後發現，原因之一是有人怕浪費連署書，因此仍放在連署站供民眾簽署，預估約4000份連署書為錯誤格式。據了解，花蓮縣議長張峻送的500份連署書都是正確格式。

罷團人士指出，花蓮二階通過門檻約1萬9000份，安全門檻2萬5000份；截至上週共收到1萬7000份，扣除格式錯誤的4000份後，降為約1萬3000份，團隊原本士氣相當低落，但已如火如荼展開補救，像在花蓮挨家挨戶拜訪民眾，民眾都願意重新簽署。

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罷團人士解釋，接下來將展開「車站計畫」，在全國10個火車站設置罷免站點，4月17日至20日中午12時至晚間8時，包括台北車站、南港車站、板橋車站、基隆車站、桃園車站、台中車站、台南車站、高雄車站、宜蘭車站等，還有一個車站尚在考量地點。

罷團人士評估，整體來說，目前泛藍35件罷免案中，有10件已達標或即將達標，可說是「坐10望15」。（編輯：張若瑤）1140416