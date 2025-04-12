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首頁 / 政治

罷傅案 沈伯洋偕民進黨中央幹部花蓮掃街衝連署

2025/4/12 12:51
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（中央社記者溫貴香台北12日電）民進黨立法委員沈伯洋支援罷團，今天到花蓮重慶市場掃街。他表示，罷免國民黨立委傅崐萁已是花蓮人共識，期盼花蓮公民把握最後連署時間，完成二階連署。

沈伯洋上午前往責任區花蓮，與「微光花蓮．拔傅行動」志工及民進黨組織部張志豪、青年部主任黃聖文及客家部代理主任黃駿翔聯手，在北花蓮最熱鬧的花蓮市重慶市場，進行徒步掃街衝連署書。

沈伯洋表示，花蓮是全台大罷免掃除不適任立委區域的重中之重，立法院藍白在國民黨團總召傅崐萁主導下毀憲亂政，花蓮泛藍、泛綠、無黨及中間選民空前大團結，罷免傅崐萁二階連署已經達到1萬7000份，這已是花蓮人共識。

沈伯洋說，花蓮有得天獨厚的環境資源，更是國安上的重要區域，花蓮人不應該被傅崐萁的所作所為綁架，花蓮給傅崐萁夫妻家族超過20年的政治養分，但傅崐萁用什麼回報花蓮；是時候所有花蓮公民團結起來，用連署書將權力從傅崐萁手上收回。

沈伯洋表示，民進黨中央黨部從清明連假開始，派出組織部、客家部、青年部三位主任率領黨工，兵分多路協助花蓮微光罷團，重兵進駐花蓮，將花蓮罷免視為最優先任務，目前收件數量成效相當不錯。

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他說，泛藍系統則有現任花蓮縣議會議長、前國民黨花蓮縣黨部主委張峻登高一呼，陸續匯集「正藍、反共」民眾簽署連署書，並陸續繳交罷團；無黨則有花蓮縣議會總召、議員楊華美，公開懸掛看板，並以實際行動支持罷傅行動，此外更有花蓮學術界、醫界、公民團體、在地大學生等相互串聯，目標一致就是罷免傅崐萁。

沈伯洋表示，花蓮泛藍、泛綠、無黨及中間選民空前大團結，大家深知這次就是瓦解傅崐萁勢力的最好時機。（編輯：潘羿菁）1140412

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