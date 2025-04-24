徐榛蔚將參加426凱道集會 盼中央拚經濟顧民生

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）國民黨26日將在台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動，花蓮縣長徐榛蔚表示，會北上參加，呼籲中央政府拚經濟、顧民生。

徐榛蔚今天上午參加全民防衛動員演習兵棋推演，會前接受媒體聯訪被問到是否參加國民黨426「反綠共、戰獨裁」遊行時說，會北上參加。

徐榛蔚提到，美國發起關稅大戰，對全球經濟造成衝擊，各國都在積極整合、模擬推演，台灣對外面臨國際情勢不穩定，對內政黨惡鬥嚴重，「正面臨內憂外患」。

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她指出，中央政府應思考如何協助產業界度過關稅大戰，若真的發生關稅大戰，無論通膨、消費緊縮，都會對產業及花蓮觀光造成很大的衝擊，呼籲中央政府顧經濟、重民生，以蒼生為念。

另外，媒體問到對花蓮公民團體發起罷免國民黨立委傅崐萁的看法，徐榛蔚說，尊重人民選舉、罷免的權益，但她也質疑中央選委會及檢調單位「辦藍不辦綠」的現象，應用一致的標準檢視罷免案。（編輯：黃名璽）1140424