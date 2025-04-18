藍指花蓮罷團領銜人爆領補助 教部：採購案無關罷免

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（中央社記者陳至中台北18日電）罷免國民黨立委傅崐萁領銜人李美玲遭爆所屬社區協會獲政府新台幣近千萬元補助。教育部澄清，協會承辦青年志工中心為公開採購標案，「與罷免行動無涉」。

李美玲遭爆所屬社區協會獲政府近千萬元補助，國民黨團副書記長翁曉玲17日表示，如果公家預算被民進黨政府拿去豢養側翼團體，是非常惡質的作法。民進黨發言人吳崢則批判，國民黨為了政治立場，連造福地方的社區工作者都要人格抹殺。

教育部今天透過文字回應澄清，青年發展署於民國110年至113年間，辦理「青年志工中心」勞務採購案，花蓮地區的標案由社團法人花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會，依公開招標與評選程序取得，負責執行志工中心運作與青年服務推廣等工作。

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教育部強調，勞務採購案不是補助性質，所有作業都依法依程序辦理，沒有圖利特定對象。李美玲已於112年底卸任協會理事長，並於113年9月起不再擔任該中心計畫協同主持人，與目前標案執行無關。

另外，有媒體指「僅發布2張照片即獲數百萬元補助」。教育部澄清，標案內容包括辦理區域內志願服務媒合及單位聯繫、辦理青年志工培力活動、主題式服務方案、輔導青年自組團隊參與志工行動等。標案款項的核銷、成果報告都依政府採購法辦理勞務驗收，照片為網站展示所用，不代表完整成果報告內容。（編輯：張雅淨）1140418