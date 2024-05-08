花蓮礦石景觀稅纏訟8年 縣府認輸將退稅2億多元

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣府開徵礦石景觀稅，2016年調漲續徵，有業者不滿違反稅法漲幅提起8件訴訟，雙方纏訟8年縣府接連敗訴。花蓮縣府指出，初估將退還業者約新台幣2億多元超收稅款。

花蓮縣府2009年訂定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，課徵稅額從每公噸4元、5.2元增加至10元，前縣長傅崐萁於2016年任內，提前廢止未施行期滿的舊法改送新法，經議會審議以70元通過，每半年課徵1次。

有業者認為超出稅法30%漲幅限制，將2016年下半年起到2020年上半年收到的8件課稅處分共7億多元，以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，向法院提出行政訴訟。

台北高等行政法院及最高行政法院法官都認為，一個課徵特別稅的自治條例最長是4年，在實施期間要提高稅率，幅度不應超過原定稅率的30%，且在年限屆滿前提前終局廢止，應是有利於人民的稅賦免除。

法官認為，但2016年花蓮縣府「提前」廢止舊法，且新法提高為舊法的7倍，透過議會以重行立法方式，規避適用地方稅法通則第4條第1項提高稅率的上限限制，加重人民負擔，而屬違法。

花蓮縣地方稅務局不服判決，將8件提起再審之訴，今年1月底最高行政法院宣判8件皆駁回。花蓮縣議會昨天定期會，議員詢問縣府處理情形。

花蓮縣地方稅務局長呂玉枝指出，現有「地方稅法通則」規範不明確，法院對特別稅受30％限制的規定見解不同，造成對行政機關不利的判決，覺得很遺憾。

呂玉枝說，現有8件敗訴案件都是同一業者，將依照判決意旨，與業者溝通避免繼續訴訟，原本預定課徵7億多元，訴訟中業者繳納半額約3億多元，估計將退還業者2億多元超收礦石稅，將以縣府歲計賸餘支應。

呂玉枝說，連同花蓮縣在內，全國共9縣市開徵特別稅，其中3縣市超過30％，目前立法院提案要修地方稅法通則，明確規範特別稅不受漲幅30%限制。

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民進黨籍議員張美慧指出，議會對於課徵礦石景觀稅一直是站在支持的立場，強調合法課稅才能穩定投資環境，過去接連敗訴，每年要花400多萬律師費，多次呼籲縣府止血，終於願意誠實面對。

國民黨籍議員林玉芬則為縣府喊冤，認為公務員依法行政，按地方制度法規定，經議會三讀、財政部實質審查，有地方政府及中央背書，卻在法律判決敗訴，支持花蓮縣府繼續打官司釐清問題。（編輯：孫承武）1130508