花蓮永久中繼屋進行需求調查 力拚1年完工

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮強震後，紅、黃單建物住戶陸續進入重建，縣府推出「永久中繼屋」方案，供災民重建期間安置，花蓮縣府針對有意願住戶進行需求調查，力拚明年6月完工開放入住。

花蓮縣議會定期會，社會處進行工作報告，民進黨籍縣議員張美慧詢問中繼屋規劃進度，籲縣府說明清楚，確實安撫民眾，讓災民不被貼標籤。

社會處長陳加富表示，目前紅、黃單戶建物累積上百件，有租金補貼暫時緩解居住問題，未來建物都將面臨重建或修繕過程，需要中長期配套措施，永久中繼屋就是其中一項選擇。

花蓮縣府與慈濟基金會商討合作援建永久中繼屋，提供建物所有權人且永久居住者申請，初步調查需求戶數305戶，其中一家3口占8成、另有一家8口及5口。

陳加富指出，永久中繼屋預定地為廣東街跟信義街交叉口一處縣有土地，約1300坪，規劃低樓層集合住宅，一樓為停車空間，基地鄰近學校及重慶市場。

陳加富指出，2次說明會共有86戶住戶出席，會中調查各戶實際居住人數、就學狀況及有無長者或身障等無障礙設施需求等，若民眾不便出席，會以電話方式完成需求調查。

陳加富說，可理解民眾希望能看到房屋模型、坪數或內部配置等才能決定，希望透過說明會與災民面對面討論，加速調查進行，很多長者關心有無冷氣、電梯等設備，會將民眾意見提供給慈濟基金會參考。

至於永久中繼屋期程，陳加富說，預計工期約1年，若能盡快完成意願調查及需求統計，最快明年5月或6月可完工入住。（編輯：郭諭儒）1130510