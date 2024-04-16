更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院三讀 道路固定設施妨礙行人通行最高可罰15萬
首頁 / 地方

強震花蓮觀光業進入寒冬 從業人員憂無薪假迫轉職

2024/4/16 13:12（4/16 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
0403地震重創花蓮，影響觀光產業，民宿業者表示，看到太魯閣災情慘重，不但國外旅客被嚇到，國旅遊客也望之卻步，退房一路退到年底。中央社記者李先鳳攝 113年4月16日
0403地震重創花蓮，影響觀光產業，民宿業者表示，看到太魯閣災情慘重，不但國外旅客被嚇到，國旅遊客也望之卻步，退房一路退到年底。中央社記者李先鳳攝 113年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）0403地震重創花蓮，觀光業進入寒冬，宣布歇業的翰品酒店、山月村大量解僱員工，另有伴手禮業者以讓員工休假因應；遭解僱的潘姓觀光從業人員說，感到徬徨，不知是否該轉職。

花蓮好山好水，以觀光立縣，這次強震嚴重影響觀光產業，民宿業者說，看到太魯閣災情慘重，不但國外旅客被嚇到，國旅遊客也望之卻步，退房一路退到年底，已經完全沒有訂單，損失慘重。

麻糬業者翁世安說，地方觀光陷入黑暗期，部分業者不敵營運虧損考慮收掉；自家公司員工都很資深，短期只能請員工將特休假休完，之後再視情況因應。

有150多名員工、以團客為主的遊憩業者，目前先讓員工休假，或安排教育訓練課程，員工也擔心接下來會不會休無薪假。

沒有觀光客，伴手禮賣不出去，在地8家名產業者串聯發動「你買100、我捐50」活動，捐助售出商品金額1/2給需要的災民，協助重建家園也藉此延續產業命脈；還有美食小吃業者在社群網站貼文，除開發宅配方式外，也希望在地花蓮人多多消費。

遊覽車、觀光巴士業者同樣載無遊客，業者希望中央能考量交通營運成本增加，給予業者及遊客補貼，鼓勵民眾到花蓮旅遊且彌補業者損失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

花蓮縣政府社會處長陳加富今天接受媒體聯訪表示，0403地震後，接到2件大量解僱的通報案，翰品酒店有83人、山月村40人，還有之前通報18件、160人，目前尚未接到縮減工時的通報，目前以觀光產業類的較多。

陳加富指出，企業解僱須依照「大量解僱勞工保護法」及勞基法第11條，且牽涉勞保、健保都須注意，相關細節可洽詢社會處勞資科，將有詳細說明與輔導。（編輯：黃世雅）1130416

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18