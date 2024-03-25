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花蓮愛心計程車叫不到車 縣府：持續召募司機

2024/3/25 14:04（3/25 14:46 更新）
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花蓮縣敬老愛心計程車隊3月1日起，服務範圍從身障者擴及縣內65歲以上長者，由縣府補助7成車資，民眾反映常叫不到車。縣府社會處25日表示，將持續召募計程車加入。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月25日
花蓮縣敬老愛心計程車隊3月1日起，服務範圍從身障者擴及縣內65歲以上長者，由縣府補助7成車資，民眾反映常叫不到車。縣府社會處25日表示，將持續召募計程車加入。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月25日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮縣敬老愛心計程車隊3月1日起，服務範圍從身障者擴及縣內65歲以上長者，由縣府補助7成車資，目前僅121輛車，民眾反映常叫不到車；縣府社會處表示，持續召募計程車加入。

「花蓮愛心計程車隊」至今開辦6年，每年約有3000多名身障人士使用，今年3月起擴大納入縣內6萬多名65歲以上長者，每月有1000元點數自動存入敬老卡或愛心卡，憑卡搭乘，縣府每趟補助70%車資。

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花蓮縣議會今天召開臨時會，各黨籍議員都反映愛心計程車的問題，包括無黨籍楊華美、鄭寶秀、民眾黨傅國淵、民進黨張美慧及國民黨韓林梅等人，均表示接到許多民眾抱怨叫不到車，連議員自己實測，同樣叫不到車。

花蓮社會處長陳加富表示，愛心計程車預算通過後才啟動招募程序，直到現在，仍持續召募計程車加入，目前有3個車隊121輛計程車加入服務行列；至於個人車行現已招募97輛，這些司機月底要進行教育訓練，待結訓後，希望有更多司機簽約加入愛心計程車行列。（編輯：郭諭儒）1130325

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