花蓮飛行傘管理 議員籲輔導合法化及制定自治條例

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮縣豐濱鄉去年11月飛行傘摔死人意外，事後經查縣內5家列管業者皆為非法營業，停業至今。花蓮縣議會今天召開專案會議，要求縣府盡快制定自治條例，同時輔導業者合法化。

花蓮縣議會今天舉行飛行傘產業安全管理方式專案會議，會議召集人、無黨籍花蓮縣議員楊華美針對飛行傘自治條例、申請合法化進度及通報機制提出討論。

花蓮縣府教育處簡報指出，轄管5家業者皆沒有取得經營許可，自去年11月事發後進行高頻率稽查，避免業者非法營業，目前5家業者皆提出經營許可申請，都在審查階段。

花蓮縣府教育處指出，場地問題最為棘手，除了用地類別、需符合地目使用等，另有2家業者位於北區台9線上，鄰近航道，民航局及空軍已明確告知無法同意。

另外，針對自治條例部分，花蓮縣教育處指出，預計2月26日將舉行草案說明會，針對外界最關注的罰則部會參考外縣市規定，預計今年11月定期會送花蓮縣議會審議。

楊華美指出，全國6縣市、15家飛行業者，花蓮占5家最多，且2019年、2023年都發生飛行傘死亡事故，至今卻沒有自治管理條例，通報機制也欠缺規畫。

楊華美建議，飛行傘自治條例內容應增加通報流程、各轄管單位聯絡窗口等，方便教育處統計業者營運狀況，並定期公告，讓消費者選擇前有依據。

國民黨籍議員李正文、民進黨籍議員胡仁順等人要求，縣府應加快自治條例制定期程。

無黨籍議員黃馨、鄭寶秀及程美蓮則建議，場地區域應避開省道等重要道路，協助業者選擇符合法規的場域設置。無黨籍議員簡智隆提到，可盤點非航道範圍，設置專區讓業者集中經營。

鄭姓業者接受中央社記者採訪指出，經營飛行傘事業10年，樂意配合法規申請合法化，自家飛行傘起降場都是私人用地，且沒有航道問題，部分空域跟輕航機重疊，也有跟輕航機業者協調好。

鄭姓業者指出，去年事發後停業至今，連同飛行教練、地勤人員及工作人員等10多人收入停擺，希望縣府可加快審查效率。（編輯：黃世雅）1130220