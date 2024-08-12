花蓮肉品屠宰場更新設備後缺失多 議員會勘關切

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮唯一公辦肉品屠宰場（農產運銷公司）老舊髒亂，雖申請逾億元經費更新設備，屠宰豬隻品質更差，審計室106年起至112年，針對農產運銷公司不同項目的缺失提出審核意見。

花蓮農產運銷公司是花蓮縣全額補助成立的縣府經營公司，董事長目前是花蓮縣副縣長顏新章，董事會成員包括農業、衛生、環保、人事等單位局處長，原本向中央爭取新台幣3000萬多元，配合款850萬元提縣議會審查，因作業不及撤案。

花蓮縣議會農業小組等10多名議員今天上午前往花蓮縣農產運銷公司會勘，召集人無黨籍縣議員黃玲蘭接受媒體聯訪表示，農業部（農委會）在111年補助6000萬元、112年補助5000萬元，建置冷鏈系統，7月底現勘發現豬隻從吊掛式改為平躺式放血，造成勞工負荷增加，今天再度來了解設備採購過程是否有疏失。

黃玲蘭說，縣議會審查預算時，尚未通過，農產運銷公司竟已發包完成；縣府農業處是督導、輔導單位，但卻在狀況外，希望之後能夠積極改善。

民進黨籍縣議員張美慧指出，花蓮農產運銷公司營運績效不佳，10多位議員到場現勘就是希望謀求改善，不要推卸責任，過去農產運銷公司董事長都是縣長擔任，花蓮縣府要拿出對策；審計室提出審核報告包括：預算未審先動支、發包後驗收不實、完工多時仍不啟用等，被提出的缺失從106年至112年歷經2任縣長，縣府有關切過、是否重視食安問題。

無黨籍縣議員楊華美表示，花蓮農產運銷公司花了1.1億元購置設備，但場房內會漏水，一旦碰上下雨天，場內必須撐傘；民國74年開始啟用的場區，占用到2筆國有地，國有地上的設施是豬隻要屠宰前的留置區，縣政府農業處提出追加500多萬元，要向國產署辦理有償撥用土地，要取得土地所有權，進行地上物修繕。

楊華美說，花蓮農產運銷公司1天的屠宰量約300頭，現改為平躺式放血，需要人工去拉，造成豬隻瘀血，不良率增高，過程動線皆需人工，勞動安全有照顧到嗎？

花蓮縣家畜肉類商業同業公會理事長董德來說，農產運銷公司成立至今約38年，機器老舊須整修，不料換新之後，屠宰豬肉品質變更差，原因是豬隻從吊掛式改為平躺式放血，血流不乾淨，不但豬肉不好吃還容易壞掉。以前吊掛每小時可屠宰180頭，現在只能處理90頭，希望改回過去的吊掛屠宰方式。

花蓮縣農產運銷公司總經理彭偉族接受媒體聯訪表示，公司成立目的就是服務肉商和養豬戶，111年、112年投入經費進行生產線改善，試車過程改變過去傳統人力密集屠宰方式，也因工作辛苦經驗傳承不易，這段時期又遇上退休潮，難免有青黃不接狀況，因此展開密集教育訓練，也考慮回聘老師傅，針對機器也做調整，希望盡快恢復正常。

花蓮縣政府秘書長饒忠在會勘時答覆議員表示，場區建物老舊，另覓適合場地蓋新的屠宰場預估要5億元；過渡時期舊的場區仍要繼續使用，改善仍是必要的。（編輯：李淑華）1130812