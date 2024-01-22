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氣溫降冷颼颼 花蓮啟動應變措施助遊民防寒

2024/1/22 20:26（1/22 20:46 更新）
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為因應寒流南下，花蓮縣政府啟動應變措施，社會處長陳加富（左）22日夜間展開訪視，深入關懷街友並發放保暖物資，讓街友在寒冷天氣中得到妥善照顧。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月22日
為因應寒流南下，花蓮縣政府啟動應變措施，社會處長陳加富（左）22日夜間展開訪視，深入關懷街友並發放保暖物資，讓街友在寒冷天氣中得到妥善照顧。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月22日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）寒流南下，中央氣象署持續發布19縣市低溫特報及燈號，因應這波寒冷天氣，花蓮縣政府啟動應變措施，提供全方位的支援，助街友禦寒。

花蓮縣政府社會處長陳加富今天夜間展開訪視，深入關懷街友並發放保暖物資，包括發熱衣、發熱褲、暖暖包，以及沖泡式熱飲和即時食品，讓街友在寒冷天氣中得到妥善照顧。

花蓮縣政府表示，與人安基金會花蓮站合作，提供臨時收容庇護場所，每當臨時庇護所門口防寒燈亮起，就表示歡迎街友入住禦寒，目前尚留有空床位，有需求可洽人安基金會花蓮站，電話：03-831-1562。

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此外，在春節期間（2月8日至2月14日）縣府與旅館特約，可供街友庇護，且與指定店家（北區有3家餐飲店1家超商；南區有2家超商）合作，提供街友春節期間暖心餐券，面額新台幣90元，1天2餐，讓街友過個溫暖的好年；縣府特別感謝願意提供接待的旅館業者、餐飲業者及超商。

花蓮縣政府呼籲社區發揮互助關懷，若發現有需要幫助的街友，主動聯絡社會處救助科、當地轄區派出所或撥打1999專線，以及時提供協助；街友們需要社會大眾更多的包容、關懷與鼓勵，陪伴他們脫離暫時的困境，期望透過社會的力量，讓遊民有重回正常生活的機會。（編輯：黃世雅）1130122

#陳加富
#花蓮縣
#花蓮縣政府社會處長
#寒流
#氣象署
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