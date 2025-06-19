花蓮發防災避難包時機遭質疑 徐榛蔚：因追加延誤

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮縣府今天起發放緊急避難包，每戶1個，外界質疑早在3月發表，卻選在6月罷免投票前發放。花蓮縣長徐榛蔚否認政治考量，因追加數量延遲到貨，且各鄉鎮市長希望同時發放。

花蓮縣府推出的緊急避難包，以有雙肩的緊急避難包、救護包及1本防災物品檢查表為1組，內含LED手電筒、爆音哨、彈性繃帶、外傷藥品、三角巾、安全剪、檢驗手套、保暖急救毯等物品，今天起由村里長代為發放，預計3個月內全數發完。

徐榛蔚今天在發放宣傳會致詞指出，花蓮地震、天災頻繁，更重視防災意識的建立，民國100年時任縣長傅崐萁就曾發放避難包，去年0403強震發生，縣府認為應再一次提升防災意識，就編列預算再次發放避難包。

徐榛蔚指出，避難包以每戶為單位發放1組，是提供民眾參考，並不是全家用1個就好，要每個人按各自需求準備專屬的避難包，且要常常更新確認，也會在學校提供校長1份專屬避難包，讓防災意識從家庭、學校做起。

對於外界質疑，3月發表後卻在6月才正式發放，與罷免投票時間相近。徐榛蔚解釋，去年以12萬9000戶編列預算，今年3月與戶政勾稽發現還差600多份，因此今年再追加數量，原打算分批發放，有鄉長反映希望13鄉鎮市同時發放，避免期待有落差，因此統一今天發放。

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徐榛蔚強調，縣府沒有任何政治考量，是以民眾需求為依歸，政策方針是去年開始，持續推動，對於有些人以小人之心，度君子之腹，就不用聽。

大罷免將進入第3階段，花蓮被視為具指標性選區，國民黨立委傅崐萁積極回防反罷免尋求支持。民進黨籍縣議員胡仁順指出，製作避難包沒有賄選意圖，但若發放過程有提到反罷免、不同意或傅崐萁等暗示用語，就是違法，民眾可以錄音或錄影檢舉，不要讓傅崐萁濫用行政資源得利。（編輯：李淑華）1140619

花蓮縣政府17日透過官方臉書宣布花蓮一戶一避難包（圖）即將免費發放。中央社記者李先鳳攝 114年6月18日