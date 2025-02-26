振興災後經濟 花蓮秀林鄉普發振興經濟禮金2000元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮縣秀林鄉公所編列新台幣3000多萬元經費，將於3月15日起發放鄉民每人2000元振興經濟禮金，是去年「0403」強震後，花蓮第2個公告發放振興禮金的鄉鎮。

秀林鄉長王玫瑰今天指出，受「0403」強震後花蓮經濟影響，鄉民大多是服務業或臨時工，工作受影響，收入減少。經盤點產業回饋金仍有結餘，便規劃發放振興禮金，希望加減補貼鄉民生活所需。

秀林鄉公所公告振興經濟禮金請領資格，為2024年11月30日前設籍秀林鄉民眾，符合資格約1萬7000人，所需經費約3000萬，將於3月15日起至28日發放。

3月15日至16日於全鄉共9村活動中心同步發放，3月17日至21日為秀林多功能集會所，3月24日至28日為秀林鄉圖書館。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

秀林鄉是以太魯閣族為主的原民鄉，2020年至2023年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間曾3度發放振興禮金，分別發放2000元至3000元不等禮金，這次是0403強震後首次發放振興禮金。

「0403」強震重創花蓮，花蓮縣府去年普發縣民每人3000元振興券，壽豐鄉公所接力公告發放鄉民每人1000元振興關懷金，將於今年3月發放。秀林鄉公所是第2個公告發放振興禮金鄉鎮。（編輯：孫承武）1140226