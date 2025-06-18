送避難包標註「不用1380」 花縣府：小編創意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮縣政府昨天在官方臉書粉絲團宣布「花蓮一戶一避難包即將免費發放」，標註「不用1380」被指暗酸黑熊學院。民進黨議員今天批評不恰當；縣府指，小編發揮創意，勿過度政治化。

花蓮縣政府在去年0403地震後，編列新台幣6500萬元預算，採購13萬個避難包及緊急救護包，預計明天透過各鄉鎮村里長發送。昨天花蓮縣政府臉書粉絲專頁貼文，除了避難救護包照片，文字標註「花蓮鄉親0元」、「認同花蓮免1380」。因黑熊學院最近賣到缺貨的避難包就是1380元，貼文被視為在譏諷黑熊學院。

該貼文下方引起許多留言，有人表示認同、支持，也有人認為這「避難包」缺乏濾水器、哨子、手電筒等避難物品，充其量只是「醫藥包」，應避免誤導花蓮鄉親。

民進黨議員張美慧今天批評，縣府在官方臉書發文非常不恰當，去揶揄、挖苦、嘲諷民間團體自行銷售的救難包，用官與民來比喻，猶如「張飛打岳飛」。

張美慧說，這是政治性操弄，防災避難包對花蓮縣很重要，6500萬元經費是議會經過多次討論，以保護民眾安全為前提，通過預算讓縣府買13萬組防災避難包。

張美慧表示，防災避難包現在大量堆置在社區活動中心，為什麼要等到明天開記者會才要發？她質疑選在公布罷免投票日前夕發放，是否透過村里長發放時宣揚反罷免，縣府不應把保護縣民的物資拿來做政治操作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村回應說，這是小編搭上這幾天新聞和網路討論的時事議題，以1380避難包關鍵字發揮社群媒體文稿創意，各種觀點的留言超過250則，似乎也產生一定的話題性。

他說，主要是讓鄉親知道縣府即將發送一戶一避難包以及救護包，並非為了比較，所以只用「1380」關鍵字，並未點名特定團體。（編輯：林恕暉）1140618