防衛韌性委員建議配備避難包 建構不斷電溝通方案

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）總統府全社會防衛韌性委員會今天召開第2次委員會議，有委員指出，「要投資下去才會有好的韌性」，應借鏡美日配備避難包或防災倉庫；另有委員提及，須考量不斷電溝通方案及整合各單位緊急通訊系統，做到中央、地方、民間訊息對接。

針對錯假訊息部分，國安會副秘書長林飛帆也表示，桌上推演想定加入網路攻擊及認知作戰等複合性施壓，國防部在推演過程明確強調，任何有關「台灣投降」的訊息都是錯假訊息，也請各部會、局處以此因應相關資訊戰狀況。

總統府全社會防衛韌性委員會上午邀集19個中央部會與地方16個局處進行首次閉門桌上推演，共同驗證中央與地方緊急事態應處能力，並為明年3月的地方小規模實地演練進行預先作業與暖身，下午則召開第2次委員會議。

總統府晚間召開委員會議後記者會，現場放置內政部規劃的緊急避難包。

擔任民間觀察員的委員、台灣駭客協會理事戴辰宇指出，日商公司會為員工配備「避難包」，裡頭放有安全帽、雜糧、水等民生及安全物資，美商則會在每個辦公樓層配備急難救助箱，有些公司甚至會在1樓設置防災倉庫，配備超過千人以上、可維持3天的物資，「要投資下去才會有好的韌性」。

至於橫向溝通方面，戴辰宇表示，需要特別考量在通訊受阻前提下如何指揮調度，面對假訊息如何主動出擊，且若面臨斷電、基地台無法運作，民間通訊系統將會停擺，網路也無法使用，此時政府如何與民間單位、地方村里長系統溝通正是韌性關鍵。

戴辰宇舉例，有其他國家落實全國斷網日，切斷境外網路服務，測試憑藉國內網路服務能否維持境內政府、醫療等系統穩定運作。另外，烏克蘭也建立許多通報機制，從APP、簡訊、Email等各種管道皆有，第1層資訊由民眾進行回報，第2層透過NGO組織進行分析，第3層送達政府進行政策裁決，這就是非常典型的政府與民間合作。

世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙說，一旦斷電超過12小時，手機就會失去功效，因此「要準備一個不斷電的方案」，例如收音機、廣播等，可以做到簡單、清楚、明瞭的單向資訊傳遞，除了公營廣播電台外，政府也需盤點與掌握其他不斷電橫向溝通備援方案。

劉玉皙建議，目前各單位緊急通訊系統並沒有互通，建議在非常時期為滿足指揮調度、資源整合等需求，應建立能夠互通有無的緊急通訊系統，且不只中央、地方，也要與地方民防對接。

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佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文提醒，面臨國內外重大災難時，通訊品質會受到相當大的影響，溝通量能不足會導致溝通出現問題，因此如何提高溝通效率，是重中之重。

台灣民主實驗室顧問曾柏瑜也說，目前政府已經具備一定的快速澄清能力，接下來需要著重的正是政府「策略溝通能力」。溝通並不是單一局處業務，應該是整個政府的功課，尤其針對訊息如何擴展、如何與社群溝通、如何落實策略溝通等。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1131226