提升全社會防衛韌性 總統：明年6月銜接漢光前導演練

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）總統府全社會防衛韌性委員會今天召開第2次委員會議，總統賴清德做出6點裁示與4點結論，強調全社會防衛韌性的推動應該跨越黨派、跨越領域、跨越世代團結合作，明年3月第3次委員會議時將舉行小規模實地演練，明年6月的第4次會議將會銜接漢光演習進行前導演練。

總統府全社會防衛韌性委員會上午邀集19個中央部會與地方16個局處進行首次閉門桌上推演，共同驗證中央與地方緊急事態應處能力，並為明年3月的地方小規模實地演練進行預先作業與暖身，下午則召開第2次委員會議，並於晚間舉行會後記者會。

總統府發言人郭雅慧晚間於會後記者會宣布，賴總統在第2次委員會議作出6點裁示與4點結論。總統強調，全社會防衛韌性的重點，在於政府各單位及全民都能發揮力量，無論面對何種挑戰，都能作為強韌的共同體。

總統指出，台灣提升全社會防衛韌性，是為了強化國家面臨災難，或緊急狀況時應變作業的能量，達成「維持政府持續運作」、「維持社會民生必要功能持續運作」，以及「必要時支持軍事行動」3大總目標。

賴總統表示，明年3月的第3次會議將舉行小規模實地演練，讓顧問和委員實際參與驗證，並提供各項精進建議；明年6月第4次會議將會銜接漢光演習，進行前導演練，繼續集結所有力量，提升台灣的全社會防衛韌性。

賴總統做出4點結論包括，第一，世界各國都在提升社會韌性，台灣更要積極作為。第二，提升全社會防衛韌性，是為了團結台灣人因應各項挑戰，今天桌上推演正是勇敢、務實面對挑戰的具體行動。

總統說，第三，要持續密集討論與驗證，凝聚更強的決心與信心，在建構韌性的規劃階段就讓顧問與委員提供專業意見，也讓政府可以及時檢討政策方向。第四，未來政府與民間合作將會更加落實，例如，讓防災訓練成為一種全民普及的活動。此外，建置分散式能源的微電網、醫療、民政與社福體系的整合運作，以及強化金融體系第一線服務韌性、備援計劃等。

賴總統說明，未來在全國368個鄉鎮市區公所推動設置地區防災協作中心；平時，未啟動的應變中心可以結合官民資源，來推動教育訓練與演習；災時，應變中心可以發揮廣納民力的功能，分攤公所有限的第一線人員的工作任務。

此外，賴總統做出6點裁示，第一，要有SOP，但是不能只靠SOP，在SOP之外應強化因應措施，超前部署、充份準備，中央地方共同合作，並且保持彈性。第二，對反資訊戰、反認知戰的溝通，要更加強主動性，未來要建置更多元的管道來跟社會溝通。

總統說，第三，要先建構全政府的防衛韌性，才能更強化全社會的防衛韌性，過去確實太過依賴軍警人員，未來要思考整合各主管單位相關的豐沛民間力量，納入防救災的體系之中。第四，中央部會、地方各局處必須跳脫本位迷思，從跨部門、甚至是整個政府的角度來思考如何因應緊急狀態。

總統指出，第五，這次推演驗證了備援機制的重要性。中央與地方都應該思考，當大規模災害發生時、現有機制失效了，要如何應處、要如何快速採用B計畫、更要思考如何盡速恢復運作。第六、中央或地方平時都需要進行自身單位內部的演練，當平時就有設定計畫、進行無劇本的推演，就可以當作未來的方向，在大規模、複合式的災害發生時，就能更有餘裕的因應。（編輯：蘇龍麒）1131226