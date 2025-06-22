府：總統指示國安行政團隊因應中東情勢 與友盟緊密聯繫

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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統府發言人郭雅慧今天說，中東地區相關情勢國安團隊皆有即時掌握，並於第一時間向總統報告，總統指示國安團隊及行政部門持續關注可能發展並有效因應，政府持續與各方友盟保持緊密聯繫，確保整體情勢穩定及國人安全無虞。

以色列和伊朗持續交戰之際，美國總統川普今天宣布，美方已空襲伊朗多處核設施，並形容是「非常成功的攻擊」，且美軍飛機安全返航。

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有關中東地區情勢變化，郭雅慧今天向媒體表示，相關情勢國安團隊皆有即時掌握，並於第一時間向總統賴清德報告，賴總統指示國安團隊及行政部門持續關注可能發展並有效因應，政府也將持續與各方友盟保持緊密聯繫，確保整體情勢穩定及國人安全無虞。

郭雅慧說，對於相關情勢可能帶來的對全球政治與經濟市場潛在衝擊，行政部門也持續密切關注，妥為應處，請國人放心。（編輯：林克倫）1140622