防衛韌性桌上推演 林飛帆：強調台灣接軌國際決心

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（中央社記者高華謙台北26日電）總統府全社會防衛韌性委員會今天舉行首次桌上推演，國安會副秘書長林飛帆說，這是要向國際傳達台灣有決心強化全社會整體防衛韌性，台灣的準備方式有接軌國際。

總統府今天召開全社會防衛韌性委員會第2次委員會議，並在晚間8時許舉行會後記者會，包括林飛帆、總統府發言人郭雅慧與內政部長劉世芳出席。

媒體詢問，2025年推動城鎮韌性演習需動員多少人力、物力，是否會造成勞師動眾狀況。林飛帆說，2025城鎮韌性演習概念是將原本每年既有的萬安與民安演習進一步整併，因此不會有額外負擔人力資源等問題，而是整併情境以更符合實際狀況，更符合「小規模」、「有想定」、「無劇本」演習。

劉世芳說，明年3月就有城鎮規模的小型演練，但演習是採「有想定、沒腳本」方式進行，還不知道明年3月會在哪個城鎮演習，就是希望所有城鎮都有防衛機制或整備。

劉世芳表示，至於所需動員人力物力，依照想定，城鎮主管機關就是以地方政府為指揮官，推演如何指揮鄉鎮市公所的公務人力、是否要與中央機關做對應演習，以及如何加入慈濟、救難隊、民防或義消等民力，政府會在提出想定後，讓每個城鎮或縣市政府以此執行城鎮韌性演練。

媒體詢問，這是首次在總統府執行桌上推演，以時間點來說是否要傳達什麼訊息。

林飛帆說，政府過去2年對全社會韌性大多聚焦在內部自我討論，現在則需要進一步驗證準備成果，賴總統上任後，希望讓各部會與單位更有意識知道面對天然災害或極端狀況要做什麼準備，因此這是連續性的，不是針對特定情境。

林飛帆表示，全社會韌性準備也符合國際趨勢，像北約、歐盟都有對主要會員國提出全社會韌性指引，台灣不是唯一在做準備的國家，因此在這時間點以桌上推演，是要強化未來準備、並清楚辨識哪些地方要精進。

林飛帆說，賴總統上任後成立全社會防衛韌性委員會與桌上推演，是要向國際傳達「台灣有決心要強化自己在全社會的整體防衛韌性」，整個社會都要有因應緊急狀態能力，台灣的準備方式與國際接軌。

林飛帆表示，過去8年台灣增加80%國防預算，世界有目共睹，但在非軍事部門整備上，在過去2年啟動討論後，現在要更加速腳步，讓各單位都有能力在任何情境發生時有因應能量，這是正在準備方向。

媒體追問這次兵推是否有發現台灣最迫切需要加強的部分。

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林飛帆說，政府必須強化在複合式災害下，強化橫向與縱向溝通協調能力，且各單位也要思考備援機制與復原能力，每個部會有轄下業管關鍵基礎設施等，面對破壞或挑戰時，如何啟動備援系統與快速恢復系統，是接下來整備當務之急。

劉世芳則說，各部會的脆弱之處都是錯假訊息，雖然國防部應處很快，但萬一沒有電力、微電系統、手機或網路，各單位要如何澄清訊息會是重點，因此會要求國家通訊傳播委員會或數位發展部與中華電信要加入想定，確實驗證到有沒有分散風險備援機制與復原能力。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1131226