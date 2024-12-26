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全社會韌性桌推 林飛帆：應強化複合威脅及備援驗證

2024/12/26 18:25
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（中央社記者游凱翔、溫貴香台北26日電）總統府全社會防衛韌性委員會今天上午舉行首次桌上推演，除再強調「資訊戰、認知戰」為重點處置要項外，國安會副秘書長林飛帆提及，各單位目前仍以單一事件應處為主，未來應強化複合式威脅及備援驗證。

總統賴清德今天下午主持總統府全社會防衛韌性委員會第2次委員會議，而在上午，首次邀集19個中央部會與地方16個局處在總統府內進行閉門桌上推演。

國安會副秘書長林飛帆下午簡報「桌上推演成果」時指出，演習目的是要讓全社會防衛韌性委員會的委員，了解及熟悉以桌上推演方式，驗證政府部門緊急事態的應處與運作，並檢討從中央到地方有關複合式災害及戰災的緊急應變、功能整合與處置能力。

針對實施方式，林飛帆表示，此次採「研討式推演」、「非對抗式推演」與「分組討論」，不設紅藍軍，參演者均扮演台灣方，共同因應主推官提出的想定與狀況進行討論並做出處置，觀察組從旁觀察，盡量不參與推演組討論。

林飛帆說明，演習構想是依據中國可能對台威脅設計未來可能想定，並區分「因應高強度灰色地帶行動」與「瀕臨衝突狀態之應處」，檢驗政府相關機制整合，如何維持政府持續運作、維持社會民生核心功能及必要時支援整體社會防衛。

林飛帆指出，「因應高強度灰色地帶行動」處置要項，包括「中共擴大軍事演習應處」、「資訊戰、認知戰應處」、「戰略及民生重要物資盤整及配送」、「緊急醫療機制啟動」、「大規模災民撤離及收容救濟」與「電力及通訊關鍵基礎設施維運」。

至於「瀕臨衝突狀態之應處」處置要項，包括「確保陸海空交通運輸安全」、「認知戰、資訊戰應處」、「金融秩序維護」、「配售站開設及配送準備」、「全民預防性疏散撤離及防空演練」。

林飛帆說，兩相對照可發現「認知戰與資訊戰的應處」為共同處置要項，顯見其重要性，而法務部、陸委會、外交部都已有反制措施，尤其國防部於推演期間強調針對錯假訊息提出「一切關於台灣投降的訊息，都是假訊息」的清楚明瞭說明，值得各單位後續參考。

針對其餘推演成果及未來展望，林飛帆指出，跨部會間有部分相互支援的機制，例如環境部啟動毒化災機制時，內政部相關人力可能在協助救災，將導致內政部恐有因各單位需求，人力負擔過重的情境，應提前思考人力運用及配置的優先次序。

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林飛帆也強調，提早建立標準作業程序（SOP）雖能使處置機制完善，但仍應適時跳脫本位，強化緊急狀況下橫向與縱向協調及作業能力。

林飛帆指出，各單位目前仍多以單一事件應處為思考，較無法考量到各單位資源的相互依賴性及連動性，建議未來可加強處理複合式威脅的應變能力，同時也要思考整備的備援機制及復原能力，並透過平時演練驗證成效。（編輯：林克倫、林興盟）1131226

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