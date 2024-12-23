劉世芳：全力救災沒有藍綠之分 卓榮泰言論遭扭曲

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（中央社記者陳俊華台北23日電）立法院三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，行政院長卓榮泰說未來颱風、地震來臨，地方政府要勇敢面對，遭批情緒勒索。內政部長劉世芳今天說，卓榮泰言論被扭曲，不管天災人禍第一時間都要全力救災，沒有藍綠之分。

立法院會20日在推擠衝突與舉手表決中，三讀通過修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法部分條文。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳列席，審查114年度內政部及所屬預算案。媒體詢問，內政部有何救濟方案，劉世芳會前受訪時表示，選罷法目前通過是選務部分，未來如果罷免連署必須附上身分證正反面影本，內政部站在選政立場，覺得遺憾，這限制人民罷免權。

劉世芳說，公職人員選舉罷免法的機制，與公民投票法、總統副總統選舉罷免法中的連署機制，是完全不同層級的連署方案，非常遺憾；選務方面，尊重中選會在子法修正的立場。

至於行政院長卓榮泰日前赴花蓮視察時表示，未來颱風、地震等天災來臨，國庫變成空虛、行政院沒有任何能力，地方政府要自己勇敢地去面對；藍營批評對地方政府進行情緒勒索。卓榮泰則說是遭斷章取義。

劉世芳表示，卓榮泰是閣揆，「我覺得他（卓榮泰）說話被扭曲的成分非常大」，不管是天災、大型人禍、緊急應變事故一旦發生，都要第一時間不分中央、地方全力救災，沒有藍綠之分，很多人誤會卓榮泰的意思。

另外，民代涉詐領助理費案件頻傳，內政部22日說，已函頒議會內部控制範本給各議會，協助議會自明年起建立議員支領助理相關補助費的內控機制，包括應由議會直接撥付助理補助費給助理等，強化議會自律自治。

劉世芳說，有關直轄市、縣市議員助理費支用問題，因為發現長久以來在支用時造成很多困擾，甚至很多議員因此鋃鐺入獄，因此內政部推出助理費的內控方案，其實是比照立法院，所有立委助理、議員助理希望能有基本的勞動條件。

劉世芳表示，內政部也邀請地方政府、議會討論，如何讓議員助理費用直接撥補到助理帳戶，而不是經過議員本人，可以減少在財政劃分上的困擾，也減少縣市議員被依貪污治罪條例起訴；未來若通過後、縣市政府認定沒問題，就會執行。

至於地方議會態度如何，劉世芳指出，會先邀請縣市政府表達意見，若議會有不同意見也可以表達，內政部會尋求地方政府與議會的共識後，再推出合乎目前直轄市、縣市議員助理應該有條件的管銷費用、行政費用。（編輯：蘇志宗）1131223