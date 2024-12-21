府院黨因應3大案 柯建銘：下週大法官同意權後開會

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（中央社記者郭建伸台北21日電）立法院會昨天三讀通過選罷法等3大法案，外界關注執政黨因應。民進黨團總召柯建銘今天表示，府院黨會竭盡所能思考任何可能方式，但有關是否副署等議題，尊重總統和行政院職權，也要先冷靜好好思考，待24日大法官人事同意權行使後將陸續開會因應。

立法院會昨天在推擠衝突與舉手表決中三讀通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法及財政收支劃分法等修正法案。柯建銘今天上午偕民進黨團幹事長吳思瑤舉行記者會說明未來民進黨團因應。

柯建銘表示，經過昨天晚上，他相信很多台灣人民都很痛心，晚上睡不著，他也不例外；藍白這次不只是國會擴權、毀憲亂政，更是亡國滅台、引狼入室，讓政府無法執政，比國會擴權修法嚴重千百倍，恐使國家處於動亂。

柯建銘表示，昨天通過的3個法案直指台灣心臟，使台灣無法呼吸、民主永遠窒息，第一是選罷法，修法後使罷免無法順利成案，未來3年藍白就可恣意妄為，立院可通過任何他們想要的違憲法案。其次，憲法訴訟法修法後，其條件使憲法法庭難以宣告違憲，未來藍白通過的法案將會合憲；第三是財劃法，中央政府少新台幣3753億元，剝奪中央政府公共建設及長照經費，將使政府難以施政。

柯建銘也再度點名批評立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，並質疑國民黨主席朱立倫是藏鏡人，不應閃躲要站出來，未來台灣人民碰到藍白立委，都要質問他們是否要讓台灣亡國。

柯建銘還說，民進黨團原本昨天上午要讓濟南路的偉大台灣人民能夠自然走進立法院，「一個動作救台灣」，並在未來1個月辦民主嘉年華，讓島嶼能夠天光；但後來沒有採取這策略，是因為怕發生不幸的流血事件，因此民進黨團自制，未來將繼續努力竭盡所能捍衛台灣。

柯建銘強調，民進黨的策略非常清楚，就是誓死捍衛台灣，從總統以降到每個黨員在保衛台灣，他要拜託台灣人在歷史一刻站出來，只要民意站出來，相信島嶼會再天光。

談及後續救濟作為，柯建銘表示，府院黨團會竭盡所能思考任何可能方式，有關是否副署等議題，民進黨團尊重總統和行政院職權，但要先冷靜下來好好思考，待24日大法官人事同意權行使完畢後，將陸續開會因應。

媒體詢問，是否擔憂未來藍營以總預算案反制。柯建銘表示，國民黨接下來什麼事情都敢幹，也許國民黨會假裝仁慈讓總預算通過，但那都沒用，國民黨不用再演，難道台灣人看不懂就是在耍詐和兔死狐悲嗎。（編輯：翟思嘉）1131221