立法院20日朝野衝突 韓國瑜曾想公開發表談話籲冷靜

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（中央社記者郭建伸台北21日電）朝野立委昨天爆發激烈衝突導致議事一度空轉，立院人士表示，立法院長韓國瑜尊重議事攻防，但立委深夜破窗反鎖議場已超出正常攻防範圍，韓國瑜當時曾設想，若遲遲無法站上主席台，將公開發表談話呼籲朝野冷靜、維護國會尊嚴。

為防止選罷法等修正草案三讀闖關，民進黨立委19日晚間突襲破壞議場外牆窗戶後，進入議場內攻占主席台，並用機車大鎖將進出議場的大門鎖住。但國民黨立委逐步突破封鎖挺進議場，朝野立委爆發激烈衝突，多人掛彩送醫。

立院人士今天表示，韓國瑜認為，議事攻防沒有誰對誰錯，例如白天在議場開門時推擠搶遞案，或是黨團夜宿議場大門，他都予以尊重；不過19日立法院立委破窗進入議場並反鎖大門，並用座椅堵住出入口，作法已經超出正常議事攻防範圍，更使議事失序。

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立院人士透露，韓國瑜一直到昨天早上，都希望朝野黨團坐下來好好談，但協商時總是有幹部不來、不願意談；當時議場內已經亂成一團，韓國瑜認為主持院會是立法院長的工作，若議事不能順利進行，將公開發表談話呼籲朝野冷靜。

立院人士坦言，韓國瑜本來一直思考如何拿捏談話尺度，若真的發表談話，會呼籲各黨主席及黨團幹部約束黨籍立委行為，並維持國會殿堂的尊嚴，但後來議事順利進行，公開談話的想法便作罷。（編輯：林克倫、林興盟）1131221