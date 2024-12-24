大法官人事同意權案 7位被提名人全遭否決

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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決。

目前扣除任期已屆滿的大法官後，現行大法官僅8位。而立法院會日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

總統賴清德8月底提名 張文貞 張文貞 出生：1969年8月31日

學歷：美國耶魯大學法學博士

經歷：台灣大學法律學院特聘教授、陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長、國際公法學會諮議會成員、國際憲法學會執行委員會委員兼全球學者 看更多 關閉 出任司法院長， 姚立明 姚立明 出生：1952年1月15日

學歷：德國畢勒佛大學法學博士

經歷：財團法人國會觀察文教基金會董事長、中華民國憲法學會理事、立法委員 看更多 關閉 出任司法院副院長，以及 何賴傑 何賴傑 出生：1960年10月20日

學歷：德國杜賓根大學法學博士

經歷：政治大學法律學系教授、政治大學法律學系系主任、政治大學法學院院長、政治大學主任秘書、司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員、台灣法學會理事長 看更多 關閉 、 陳運財 陳運財 出生：1961年8月10日

學歷：日本神戶大學法學博士

經歷：成功大學法律學系教授、大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭鑑定人、台日刑事法研究學會發起人 看更多 關閉 、 王碧芳 王碧芳 出生：1964年1月3日

學歷：台灣大學法律學研究所碩士

經歷：最高行政法院法官兼審判長、三審法院法官、大法官書記處處長 看更多 關閉 、 廖福特 廖福特 出生：1965年6月16日

學歷：英國牛津大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所研究員、總統府人權諮詢委員會副主委、國家人權委員會諮詢顧問 看更多 關閉 與 劉靜怡 劉靜怡 出生：1966年9月5日

學歷：美國芝加哥大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授兼所長、民國111年憲判字第13號判決健保資料庫案鑑定人、人工智慧國際組織GPAI專家 看更多 關閉 共7位為司法院大法官人選。

國民黨團對7人全部封殺，台灣民眾黨立委僅對劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票；雖然民進黨立委對其他6位被提名人投同意票，仍不敵藍白人數優勢，因此7位被提名人全遭否決。

立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。反之，則為不通過。（編輯：謝佳珍）1131224

（中央社製圖）