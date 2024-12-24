大法官同意權行使 民眾黨團將放行1位被提名人

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（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票。民眾黨團總召黃國昌今天表示，黨團一致決議7位大法官被提名人中，會投下同意1位被提名人，原因是大法官必須勇於批判當權者，並充分尊重國會權限。

總統賴清德8月底提名 張文貞 張文貞 出生：1969年8月31日

學歷：美國耶魯大學法學博士

經歷：台灣大學法律學院特聘教授、陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長、國際公法學會諮議會成員、國際憲法學會執行委員會委員兼全球學者 看更多 關閉 出任司法院長， 姚立明 姚立明 出生：1952年1月15日

學歷：德國畢勒佛大學法學博士

經歷：財團法人國會觀察文教基金會董事長、中華民國憲法學會理事、立法委員 看更多 關閉 出任司法院副院長，以及 何賴傑 何賴傑 出生：1960年10月20日

學歷：德國杜賓根大學法學博士

經歷：政治大學法律學系教授、政治大學法律學系系主任、政治大學法學院院長、政治大學主任秘書、司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員、台灣法學會理事長 看更多 關閉 、 陳運財 陳運財 出生：1961年8月10日

學歷：日本神戶大學法學博士

經歷：成功大學法律學系教授、大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭鑑定人、台日刑事法研究學會發起人 看更多 關閉 、 王碧芳 王碧芳 出生：1964年1月3日

學歷：台灣大學法律學研究所碩士

經歷：最高行政法院法官兼審判長、三審法院法官、大法官書記處處長 看更多 關閉 、 廖福特 廖福特 出生：1965年6月16日

學歷：英國牛津大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所研究員、總統府人權諮詢委員會副主委、國家人權委員會諮詢顧問 看更多 關閉 與 劉靜怡 劉靜怡 出生：1966年9月5日

學歷：美國芝加哥大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授兼所長、民國111年憲判字第13號判決健保資料庫案鑑定人、人工智慧國際組織GPAI專家 看更多 關閉 共7位為司法院大法官人選。經過立法院舉行公聽會與審查，立法院今天進行司法院大法官人事同意權案投票。

民眾黨團今天上午舉行黨團會議，原訂8時40分要舉行記者會說明投票意向，但因討論熱烈，直到上午9時才舉行記者會。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，司法院正副院長、大法官的人事同意權行使，民眾黨團決定團進團出，一致決議7位大法官被提名人中，會投下同意1位被提名人。

黃國昌表示，同意的理由有兩個關鍵點，第一是大法官作為憲法守護者，必須有足夠的道德勇氣且不分黨派，對掌權者不當違法失職行為勇於批判，而不是屈從於當權者意志。

黃國昌表示，其次，大法官必須充分尊重國會權限，支持立法院的立法形成空間與自由，並支持國會改革方向。基於這兩點理由，黨團成員一致決議將同意1位大法官被提名人。

黃國昌表示，目前其他2個黨團正在開黨團會議，為了不影響其他黨團，投票結果將等到結果出爐後再對外公布。（編輯：張均懋）1131224