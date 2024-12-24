柯建銘說明封殺大法官被提名人劉靜怡理由 事前已向總統報告

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（中央社記者林敬殷台北24日電）立法院今天進行大法官人事同意權案投票，民進黨團封殺被提名人劉靜怡。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，已先向總統賴清德報告，說明「黨團自主」，賴總統表示尊重；劉靜怡一路辱罵民進黨，黨團一致決議封殺，投同意就開除黨籍。

7位大法官於今年10月31日任期屆滿，賴總統於今年8月底提名 張文貞 張文貞 出生：1969年8月31日

學歷：美國耶魯大學法學博士

經歷：台灣大學法律學院特聘教授、陽明交通大學科技法律學院合聘教授、財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長、國際公法學會諮議會成員、國際憲法學會執行委員會委員兼全球學者 看更多 關閉 出任司法院長， 姚立明 姚立明 出生：1952年1月15日

學歷：德國畢勒佛大學法學博士

經歷：財團法人國會觀察文教基金會董事長、中華民國憲法學會理事、立法委員 看更多 關閉 出任司法院副院長，以及 何賴傑 何賴傑 出生：1960年10月20日

學歷：德國杜賓根大學法學博士

經歷：政治大學法律學系教授、政治大學法律學系系主任、政治大學法學院院長、政治大學主任秘書、司法院刑事訴訟法研修小組委員、刑事訴訟改革成效評估委員會委員、台灣法學會理事長 看更多 關閉 、 陳運財 陳運財 出生：1961年8月10日

學歷：日本神戶大學法學博士

經歷：成功大學法律學系教授、大法官釋憲案件及最高法院刑事大法庭鑑定人、台日刑事法研究學會發起人 看更多 關閉 、 王碧芳 王碧芳 出生：1964年1月3日

學歷：台灣大學法律學研究所碩士

經歷：最高行政法院法官兼審判長、三審法院法官、大法官書記處處長 看更多 關閉 、 廖福特 廖福特 出生：1965年6月16日

學歷：英國牛津大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所研究員、總統府人權諮詢委員會副主委、國家人權委員會諮詢顧問 看更多 關閉 與 劉靜怡 劉靜怡 出生：1966年9月5日

學歷：美國芝加哥大學法學博士

經歷：中央研究院法律學研究所合聘研究員、台灣大學國家發展研究所教授兼所長、民國111年憲判字第13號判決健保資料庫案鑑定人、人工智慧國際組織GPAI專家 看更多 關閉 共7人為大法官人選，立法院會上午進行大法官人事同意權案，採取記名投票，國民黨立委全數封殺，民進黨僅不同意劉靜怡，民眾黨則僅同意劉靜怡，其餘皆不同意。

投票結果於中午左右出爐後，民進黨團總召柯建銘、黨團幹事長吳思瑤及黨團書記長蔡易餘隨即出席黨團記者會。

柯建銘表示，權力分立原則下，在黨團會議前，他致電賴總統並表示，「今天是國會自主，黨團自主」，賴總統說他自己是黨團出身，當然絕對尊重。

柯建銘說，總統的提名，黨團絕對尊重，提名之後，如何投票，是黨團自主。賴總統提名之後，劉靜怡多次辱罵民進黨，包括罵前總統蔡英文貪污及論文是假的、行政院前院長蘇貞昌貪污等，「一路罵」；在大法官被提名人審查會時大罵，甚至羞辱黨籍立委王義川，若今天黨團再投票給劉靜怡，「不就自己自殺就好」，「這部分就是屬於黨團自主」。

柯建銘表示，因此，黨團今天做成決議並祭出黨紀，在大法官人事同意權案一致投票反對劉靜怡，這就是黨團會議結論。（編輯：翟思嘉）1131224