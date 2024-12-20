加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立院修正憲訴法 司法院：造成憲政機關運作困難

2024/12/20 21:09（12/20 21:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社製圖）
（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）司法院今天說，憲訴法原規定於實務運作並無窒礙，立法院三讀修正通過憲訴法部分條文，觸及憲法法庭程序自主運作，嚴重影響大法官職權行使，造成憲政機關運作困難，深表遺憾。

立法院稍早三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。

司法院表示，大法官基於憲法賦權，掌理解釋憲法、統一解釋法律及命令權，並依法組成憲法法庭審理各類憲法訴訟案件，履行憲法忠誠義務，並承負保障人民基本權利及維護國家憲政秩序重要功能。

司法院說，如果憲法法庭無從行使審判權，勢將減損人民尋求救濟的憲法訴訟權利，各機關也無法透過憲法訴訟解決憲政爭議，斲傷違憲審查制度功能。

司法院表示，修正條文將參與評議大法官人數改為至少10人，遇有大法官卸任、辭職、免職或死亡而未及補足缺額時，恐將無法評議並作成裁判。

至於同意違憲宣告大法官人數須9人以上，司法院說，在大法官人數補齊前，將造成極少數即得制約多數情形；就算缺額全數補足，高門檻評決人數仍易導致審案效率降低，不利於人民基本權利保障。（編輯：李明宗）1131220

延伸閱讀
憲法訴訟法修法三讀 同意違憲宣告大法官最少需9人憲法訴訟法三讀 綠委：扼殺人民釋憲權摧毀民主選罷法修法衝突中三讀 罷免連署應附身分證正反影本
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：