立院修正憲訴法 司法院：造成憲政機關運作困難

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（中央社記者林長順台北20日電）司法院今天說，憲訴法原規定於實務運作並無窒礙，立法院三讀修正通過憲訴法部分條文，觸及憲法法庭程序自主運作，嚴重影響大法官職權行使，造成憲政機關運作困難，深表遺憾。

立法院稍早三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。

司法院表示，大法官基於憲法賦權，掌理解釋憲法、統一解釋法律及命令權，並依法組成憲法法庭審理各類憲法訴訟案件，履行憲法忠誠義務，並承負保障人民基本權利及維護國家憲政秩序重要功能。

司法院說，如果憲法法庭無從行使審判權，勢將減損人民尋求救濟的憲法訴訟權利，各機關也無法透過憲法訴訟解決憲政爭議，斲傷違憲審查制度功能。

司法院表示，修正條文將參與評議大法官人數改為至少10人，遇有大法官卸任、辭職、免職或死亡而未及補足缺額時，恐將無法評議並作成裁判。

至於同意違憲宣告大法官人數須9人以上，司法院說，在大法官人數補齊前，將造成極少數即得制約多數情形；就算缺額全數補足，高門檻評決人數仍易導致審案效率降低，不利於人民基本權利保障。（編輯：李明宗）1131220