財劃法三讀通過 一文看懂對國防民生、地方財政影響

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（中央社記者張璦台北20日電）25年未能完成修法的財政收支劃分法，今天三讀修正通過，中央將大幅增加釋出新台幣3700多億元給地方，多個地方政府獲配財源可能將超過支出所需，但中央施政規劃，包含國防、民生、交通建設等多項計畫經費恐面臨刪減。

此外，水平分配指標的權重，在尚未完全凝聚共識之下就修法，未來可能導致地方之間獲配金額差距依然懸殊，無法解決現行分配不均的問題。

財政收支劃分法是什麼？

民眾向政府繳的國稅與地方稅，可視為一塊財源大餅，財劃法則是大餅如何組成、分配的遊戲規則。

簡單來說，財源大餅要先縱切、再橫切。縱切是指中央與地方政府之間的垂直分配，將初步決定中央可用多少、地方可獲多少，切出分配到地方的「中央統籌分配稅款」（又可分為普通、特別統籌分配稅款）規模之後，再進行橫切、即各地方政府之間要怎麼水平分配「普通統籌分配稅款」。

現行財劃法吵什麼？

民國88年修憲、精省時，財劃法也有所修正，部分事權、責任移歸中央，連帶財源亦同，遭外界詬病為「肥中央、瘦地方」。國民黨、部分地方政府主張，現行中央、地方收入比重是75%比25%，中央應釋出更多財源。

不過，事實上，錢隨事權移轉，中央未必因精省獲益，且中央持續透過中央統籌分配稅款與一般性補助款等財源挹注地方，挹注規模已由103年度4051億元，成長至113年度6346億元，增幅56.6%；地方財政在中央挹注下也已有顯著改善，整體地方收支由101年度短絀新台幣589億元，逐漸轉為賸餘，且成長至112年度賸餘648億元。

水平分配方面，觀察財政部通知地方政府113年度預計可領到的普通統籌稅款，雖然全台22個縣市的分配金額都年增，但直轄市分走超過6成，其餘16縣（市）及鄉、鎮、市只能獲配剩下的3成多，難免有「富者愈富、貧者愈貧」疑慮。

普通統籌稅款的分配公式指標也遭指存在爭議。比如全國人口數最多的新北市，113年度獲配金額468.84億元，在全國僅次台北市，換算人均卻落居後段班，背後原因多少與直轄市分配公式中，「人口數」的權重低於「營利事業營業額」有關。

現行分配給縣（市）的公式指標，包含基準財政收支差額、營利事業營業額，權重分別為85%、15%。舉新竹市情況為例，雖有科技業護國群山加持「營利事業營業額」，但由於此指標在公式裡的權重偏低，使新竹市113年度普通統籌稅款的通知分配金額，僅有70.76億元。

財劃法三讀過後可解決爭議？

修法後，垂直分配方面，預期多個地方政府獲配財源（中央統籌分配稅款與一般性補助款）可能將超過其支出所需，造成地方不需積極財政努力，甚有消化預算而致支出浮濫之虞。

水平分配方面，財政部先前多次會商地方政府，分配指標雖大致獲得共識，但關鍵的指標權重，意見仍待整合。

事實上，今天立法院會中，國民黨團多次提出修正動議，調整指標權重，也有民進黨立委質疑，國民黨團修法版本的人口數、土地面積、所得能力、營利事業營業額等各項指標權重，獨厚特定縣市、對其他縣市不公，顯見權重是難解之題。

修法後各地方政府獲配財源雖有增加，但在分配指標權重未充分討論、取得共識之下，地方相互間的分配金額差距恐仍懸殊，也將引起紛爭，難達成全國均衡發展目標。

財劃法修正後民生計畫恐受影響？

財劃法修正通過後，中央須大幅增加釋出財源給地方，衝擊中央施政規劃，多項與民眾生活息息相關的計畫經費，可能受影響。

根據行政院主計總處先前盤點，可能受影響的專項計畫除國防經費，另包含撥補勞保基金、擴大租金補貼與興辦社宅專案、健保財務協助、撥補農損基金、勞工育嬰留職停薪津貼加給補助，以及匯聚台流文化黑潮、體育選手國光獎金等相關經費。

公共建設經費方面，永續提升人行安全計畫、捷運建設計畫、整體性治山防災、污水處理建設計畫等，也可能被影響。（編輯：楊凱翔）1131220