財劃法修法 邱泰源：恐衝擊癌症新藥、育兒津貼

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，若公布施行嚴重衝擊明年總預算，衛生福利部長邱泰源今天表示，公衛、社福經費恐縮水，包含育兒津貼、癌症新藥基金等都會受影響。

行政院發言人李慧芝昨天提到，這次修法沒有設定生效日期，總統一旦公布，3天內就會生效，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。行政院主計總處推算，由於中央需釋出新台幣3753億元給地方，包括衛生福利、國防經費等計畫可能通案性減28%。

邱泰源今天出席「健康台灣114年起擴大癌症篩檢」記者會，會前接受媒體聯訪時，被問到財劃法修法對衛福部預算影響評估，他說，這次癌症防治強化、公費癌症篩檢對象擴大，在這次財劃法修法首當其衝，經費將受到影響，「我們好不容易把癌症篩檢年齡降低。」

衛福部明年度不僅調整擴大重要癌症篩檢項目的年齡、篩檢內容，更進一步補助金額，邱泰源說，過去醫療院所執行癌症篩檢給付都是比較偏低，希望能夠給多一點，讓給付更合理，相關預算也在財劃法修法衝擊範圍；另外，癌症百億基金籌措、新藥給付同樣受影響。

少子女化對策預算也在這次受影響範圍，邱泰源說明，對於0到2歲育兒津貼、兒童各種照顧，甚至是不孕症執行人工生殖的補助等，上述重要政策都會受到衝擊，「這些我們過去都做得相當的好」；至於社福方面影響，一直如火如荼佈建的社安網預算也會受衝擊。

邱泰源說，衛生福利、醫療體系政策具有全國性的特色，不能說地方自己想要做什麼，「我們很重視的整體性」，讓台灣所有民眾不管在哪個縣市，包含山地、離島住民都能醫療平權，需要中央有足夠力量，改善健康照顧及社會福利，提升醫療品質與醫護人員工作環境。（編輯：陳清芳）1131224