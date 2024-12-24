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財劃法衝擊農業部少250億元 土石流預警恐停擺

2024/12/24 19:23（12/24 19:54 更新）
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圖為11月受颱風康芮強風、降雨影響，台9線161.3k匯德隧道北口土石流坍坊約1萬2000立方公尺。（公路局提供）
圖為11月受颱風康芮強風、降雨影響，台9線161.3k匯德隧道北口土石流坍坊約1萬2000立方公尺。（公路局提供）
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）立法院日前通過財劃法修法，農業部今天表示，估受衝擊約新台幣250億元，包括非洲豬瘟防疫、農民用電肥料補貼，攸關民眾安全的土石流預警疏散等重大業務等恐停擺。

立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，事涉國家整體運作受衝擊，農業部發布新聞指出，初估受影響金額為250億元左右。

農業部會計處告訴中央社記者，114年度預算金額為1692.54億元，其中907億元為說什麼都不能動的法律義務支出，扣除後母數約785億元，250億元占比達32%。

農業部指出，影響所及包含三大面向，受影響業務範圍、屬性很廣。

首先，近年受關注、攸關台灣生鮮豬肉重返國際市場所涉及的3大豬病防疫就在其中，努力迄今，除了終於剔除口蹄疫，並在中國爆發非洲豬瘟以來防守迄今，11月終於獲世界動物衛生組織（WOAH）認可為非疫區，且在執行傳統豬瘟拔針計畫中，連邊境防疫都會受影響；以及促進產業升級與海內外拓銷的冷鏈物流建置也會停擺。

其次，攸關農民福利、權益的保障也受波及，例如農民職業災害保險、農民子弟就學金、農民死亡後的喪葬補助津貼，以及農民肥料、用電補貼等都將受影響。

不僅農業基礎建設的灌區、非灌區、重劃區的農水路建設，將沒有預算執行；特別是台灣地震風災多，過去曾發生小林村遭土石流滅村的重大事件，農業部因應治山防洪，不斷強化攸關民眾生命財產安全的土石流監測、大規模崩塌地的監測預警，以及搭配執行提早疏散等重要工作，恐怕也將因沒有預算無法運作。（編輯：李亨山）1131224

行政院主計總處表示，財劃法修法後，中央須再增加釋出財源新台幣3753億元，國防經費、撥補勞保基金等計畫會受到影響。（中央社製圖）
行政院主計總處表示，財劃法修法後，中央須再增加釋出財源新台幣3753億元，國防經費、撥補勞保基金等計畫會受到影響。（中央社製圖）
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