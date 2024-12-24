金管會：財劃法修正若衝擊預算 將影響行政運作

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（中央社記者謝方娪台北24日電）立法院近日三讀修正財劃法部分條文，金管會今天表示，目前中央各機關尚未收到主計總處擬的預算調整方案，若金管會及所轄各局2025年度預算案納入通刪28%，粗估歲出將減少逾新台幣9000萬元，將影響基本行政運作所需經費。

立法院近日三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，可能衝擊明年度總預算，各中央機關明年度業務推動受影響程度備受關注。

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金融監督管理委員會主任秘書蔡福隆今天在例行記者會說明，財劃法修正後，中央對地方財源挹注增加釋出3753億餘元，對2025年度總預算案扣除法律義務支出影響比例達28%，截至目前中央各機關尚未收到主計總處擬的預算調整方案，因此金管會無法精準評估所受影響。

蔡福隆說，金管會及所轄各局2025年度單位預算案歲出共編列17.47億餘元，扣除依法律義務支出的人事費用14.26億元，歲出僅餘3.2億餘元，2025年度若納入通刪28%，粗估歲出將減少9000萬餘元，可能影響金管會及所轄各局基本行政運作所需經費。

蔡福隆直言，若有此情況出現，可能僅能採取移緩濟急措施因應，例如將設備汰換、辦公環境改善修繕等採分批或延長使用期限辦理，並希望盡量不要影響金融監理相關業務工作。（編輯：林興盟）1131224