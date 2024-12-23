財劃法修法 莊翠雲：若要維持施政支出勢必要增加舉債

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（中央社記者葉素萍、高華謙台北23日電）立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，財政部長莊翠雲說，如果財劃法施行，中央必須多釋出3753億元，嚴重影響經建發展、社會福利及國防安全等中央施政；她說，如果在施政的情況下必須要維持這樣的支出，勢必就要增加舉債支出。

行政院上午舉行「行政院針對立法院三讀財政收支劃分法版本說明記者會」，行政院發言人李慧芝，財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿出席。

莊翠雲說明財政部立場指出，倉促修法改變現有財政秩序，影響各級政府財政穩健，是另一個分配不均的開始，再次調整分配更困難。

莊翠雲表示，地方整體收支已由101年短絀589億元，至104年度轉為賸餘117億元，112年度賸餘數高達648億元。114年度中央支援地方1兆151億元，較103年度成長85%，財劃法修法再增釋3753億元，嚴重影響經建發展、社會福利及國防安全等中央施政。

她說，財劃法修正後水平分配公式偏重人口及營利事業營業額指標合計占75%，這讓具財政優勢縣市更具優勢，擴大城鄉差距。

莊翠雲舉例，修正前，114年度台北市依該指標分配數570億元，修正後分配數687億元，增加117億元，是各市縣最多。

她說，人口數較多市縣也屬都會型工商業集中，提高人口分配權數將分配更多；她舉例，修正前，114年度新北市依該指標分配數142億元，修正後分配數549億元，增加407億元，是各市縣最多。

另外，媒體追問，財政部今天下午要公布明年度公債發行計畫，是否因為新版財劃法通過，臨時增加明年發債金額或期數，以及如果中央政府因財劃法修法出現財政入不敷出狀況，是否會考慮任何增加中央政府發債。

莊翠雲說，政府歲出部分每年都有提出發債計畫，如果新版財劃法施行，中央必須多釋出3753多億，相對稅課收入就要減少3753多億，這會衝擊中央目前準備推動的施政，「如果在施政的情況下必須要維持這樣的支出，勢必就要增加舉債支出」。

莊翠雲表示，政府財源除了稅課收入，還有融資財源收入，融資財源收入就包含舉債，政府如果歲入無法支應，只有靠舉債。

莊翠雲說，財政紀律是各界非常關注議題，政府必須良好控制債務成長，如果稅課收入比預算數高，一定是減少舉債，例如113年原先預計要舉債1571億，但不但沒有舉債，也實質還債1158億，這次也增加還債至少200億，中央一直是維持要做好財政韌性，這樣未來國家碰到緊急狀況才有財政能力支應。（編輯：張均懋）1131223